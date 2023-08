Mitsubishi arrête la commercialisation de la Mirage aux États-Unis

Mitsubishi va arrêter les ventes de la Mirage aux États-Unis et s’orienter vers les multisegment dans un contexte d’évolution des tendances automobiles.

Mitsubishi Motors s’apprête à abandonner le modèle Mirage aux États-Unis, l’un des véhicules les plus abordables en Amérique du Nord, dans le cadre de son orientation stratégique vers la production de véhicules multisegments en réponse à l’évolution de la dynamique du marché. Cette décision souligne l’engagement de Mitsubishi à s’adapter à l’évolution des préférences des consommateurs et à aligner ses offres sur les tendances automobiles actuelles. Des sources du secteur indiquent que Mitsubishi a l’intention de se retirer du marché des berlines aux États-Unis d’ici le milieu de la décennie.

La Mirage, connue pour son prix abordable, est proposée à partir d’un prix de base de 17 340 dollars américains. Elle se distingue par sa capacité à offrir un moyen de transport rentable et efficace, en particulier pour les consommateurs soucieux de leur budget. Les données de Cox Automotive révèlent que la Mirage est le seul véhicule sur le marché américain dont les transactions ont été chiffrées à moins 20 000 dollars au cours des derniers mois.

La décision de Mitsubishi d’abandonner la Mirage s’inscrit dans une stratégie plus large visant à réorganiser et à électrifier sa gamme de véhicules. Le constructeur donne la priorité à l’introduction de modèles multisegments nouveaux ou redessinés, y compris un multisegment sous-compact conçu pour le marché asiatique. Cette réorientation souligne l’objectif de Mitsubishi de répondre à la demande des consommateurs pour des véhicules multisegments polyvalents et pratiques, tout en s’engageant dans la voie de l’électrification.

Dans le cadre de son changement stratégique, Mitsubishi prévoit de dévoiler neuf nouveaux modèles électrifiés dans le monde entier au cours des cinq prochaines années. L’entreprise s’engage à consacrer 10 milliards de dollars au développement de technologies de véhicules électrifiés et à la production de batteries d’ici à 2030, démontrant ainsi son engagement en faveur de solutions de mobilité durable.

La décision de Mitsubishi de retirer progressivement le modèle Mirage s’inscrit dans la lignée d’initiatives similaires dans l’industrie. Le constructeur automobile répond aux préférences des consommateurs modernes, qui privilégient de plus en plus les crossovers pour leur côté pratique et leur polyvalence.

L’abandon de la Mirage fait suite à une décision similaire prise au Japon, le marché d’origine de Mitsubishi. Aux États-Unis, les ventes de la Mirage ont chuté de 44 % au cours du premier semestre, ce qui la place au bas de l’échelle des berlines sous-compactes activement commercialisées.

Les analystes soulignent que l’arrêt de la commercialisation de la Mirage reflète les tendances générales du secteur. Les préférences des consommateurs évoluent vers des modèles dotés de caractéristiques et d’une expérience de conduite améliorées, même sur le marché des voitures neuves abordables.

À l’avenir, le changement stratégique de Mitsubishi, qui s’éloigne du modèle Mirage, sera contrebalancé par une concentration accrue sur les multisegments. Le constructeur automobile prévoit d’introduire deux nouveaux modèles sur le marché américain, chacun présentant un design attrayant et des caractéristiques innovantes qui répondent à l’évolution des préférences des consommateurs. En s’adaptant à l’évolution des tendances automobiles, Mitsubishi est bien placé pour répondre aux divers besoins des consommateurs sur un marché en constante évolution.