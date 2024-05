Momentum 2030 : Mitsubishi prépare un élargissement de gamme en Amérique du Nord

Deux nouveaux modèles sont attendus d’ici 2030 en Amérique du Nord.

Mitsubishi continue de supporter plusieurs alternatives de propulsion.

Le constructeur Mitsubishi, à l’instar de ses concurrents, doit songer à sa stratégie d’avenir. Et les récents déboires reliés à l’adoption de l’automobile électrique ne font que compliquer la tâche des stratèges de n’importe quelle marque automobile, même Mitsubishi qui n’a pas une empreinte aussi large qu’en Asie de ce côté-ci de l’océan Pacifique.

Voilà pourquoi l’aile canadienne de Mitsubishi a tenu une réunion annuelle des concessionnaires canadiens plus tôt cette semaine à Nashville, au Tennessee. À ce sujet, le PDG de Mitsubishi Canada, M. Kenji Harada, a qualifié la réunion comme la plus importante de l’histoire de l’entreprise au Canada. C’est d’ailleurs durant ce rassemblement que le constructeur a communiqué sa stratégie d’avenir baptisée Momentum 2030.

« Au cours des trois dernières années, Mitsubishi Motors au Canada a jeté les bases de l’avenir […] Avec nos concessionnaires partenaires, nous avons investi dans notre infrastructure et dans notre personnel, et nous avons modifié notre stratégie de marketing numérique afin d’être prêts à offrir une expérience client inégalée. Ce travail nous a permis de nous préparer à un avenir plus compétitif. », a déclaré M. Harada.

Sur le marché canadien, Mitsubishi a réalisé une croissante constante en 2023 avec plus de 10 000 Outlander PHEV et plus de 10 000 Outlander à essence. À lui seul, l’utilitaire de taille compacte – on pourrait presque le qualifier de modèle intermédiaire – enregistre plus de la moitié des ventes chez nous.

L’image qui accompagne ce texte montre ce à quoi il faut s’attendre dans l’avenir de la part de Mitsubishi. L’entreprise a réitéré son appui à la technologie électrique, mais également aux options hybrides et hybrides rechargeables. On peut donc conclure que la gamme de modèles Mitsubishi sera plus étoffée dans les mois et années à venir, du moins au chapitre des modèles électrifiés. Car, pour le moment, il n’y a que l’Outlander PHEV qui répond présent dans l’effort d’électrification de la marque aux trois diamants.

Mitsubishi a aussi déclaré que deux nouveaux modèles se grefferaient à l’alignement canadien au fil des prochaines saisons, dans des segments où l’entreprise n’est pas inscrite en ce moment. On peut d’ailleurs déceler au centre de l’image une silhouette très ressemblante au concept D:X présenté en 2023 au Japan Mobility Show. Il s’agit en quelque sorte d’une vision d’avenir du fourgon surélevé Delica commercialisé depuis plusieurs années au Japon. Avec la mode des véhicules d’aventure, Mitsubishi pourrait bien détenir un véhicule niche fort intéressant pour ce public spécifique.

Quant à l’autre véhicule entièrement nouveau, son identité n’est pas connue, mais il est permis de croire à un retour du constructeur dans le segment plus lucratif des 4×4 robustes. Finalement, entre 2026 et 2030, Mitsubishi prévoit renouveler un modèle de sa gamme par année. Il y aura donc un éventail de modèles renouvelés d’ici la fin de la décennie. Les RVR, Eclipse Cross, Outlander et Outlander PHEV seront donc redessinés ou fortement remaniés dans les années à venir.