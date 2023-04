MINI pourrait assembler son prochain VÉ au Mexique

L’usine mexicaine de BMW s’occupe déjà des Série 2 et Série 3.

Un assemblage à l’usine mexicaine permettrait d’éviter les tarifs douaniers sur des véhicules produits en Chine.

Le prochain VÉ de MINI pourrait s’inspirer du concept Aceman.

Les futurs modèles électriques de la division MINI pourraient bien avoir une fibre plus américaine si on se fie à un article paru sur le site Automotive News. En effet, des sources qui ont préféré garder l’anonymat ont révélé à la publication spécialisée qu’un multisegment purement électrique – qui ne sera pas le futur Countryman électrique dont la production sera assurée par l’usine de Leipzig à partir de 2024 – pourrait bien être assemblé dans l’usine mexicaine du groupe BMW.

Le complexe de San Luis Potosi assure déjà la production de la Série 2 et de la Série 3 et il est déjà prévu que les versions électriques du X3 (iX3) et de la Série 3 y seront aussi produits. Au moment d’écrire ces lignes, la division MINI n’a pas encore pris de décision à cet effet.

En plus de ses sites d’assemblage en Angleterre (à son usine de Cowley), en Allemagne (Leipzig et en Chine (où une coentreprise avec Great Wall Motor va produire des véhicules électriques), MINI pourrait bien être forcé de considérer ses installations mexicaines pour contourner les droits de douane (de l’ordre de 27,5 %) qui seraient imposés sur des véhicules assemblés en Chine.

Selon un concessionnaire interrogé par Automotive News, des modèles électriques MINI assemblés en Chine seraient simplement trop chers pour le marché américain, prétextant qu’un supplément de 7 000 dollars serait ajouté au prix du véhicule.

L’autre point qui favorise l’usine mexicaine de BMW à l’heure actuelle est le fait que le complexe n’est utilisé qu’à 32 % de sa capacité selon le site AutoForecast Solutions.

S’il est déjà acquis qu’une MINI trois portes électrique est dans les plans, au même titre que le futur Countryman EV, il y a encore de la place dans l’alignement du constructeur pour un multisegment électrique plus petit, une sorte de remplaçant à l’adorable MINI Clubman qui n’est plus offerte chez nous.

Ce multisegment pourrait bien s’inspirer du récent concept Aceman. Portera-t-il ce nom lorsque ce dernier sera approuvé pour la production? Il est permis de de le croire, mais au moment d’écrire ces lignes, il est trop tôt pour le confirmer.