La MINI Clubman n’est plus offerte au Canada

La MINI Clubman a été introduite au Canada pour le millésime 2008.

La deuxième génération de la Clubman est apparue pour l’année-modèle 2016.

La Clubman est toujours disponible aux États-Unis.

La MINI Clubman ne fait plus partie de la gamme de la marque anglaise au Canada, après 15 ans sur notre marché s’étalant sur deux générations. Notons toutefois que le modèle existe toujours, et est toujours offert aux États-Unis pour l’instant.

La première génération de la MINI Clubman a été introduite au Canada pour le millésime 2008 en tant que variante légèrement allongée de la MINI 3 portes à hayon. Elle disposait d’une demi-porte côté passager, s’ouvrant vers l’arrière, afin de faciliter l’accès aux places arrière. Elle proposait aussi deux portes battantes à l’arrière pour rendre l’aire de chargement plus convivial. La Clubman était disponible en déclinaisons Cooper et Cooper S, affichant un prix de base de 26 400 $ avant les frais de transport et de préparation. La Cooper de base était équipée d’un quatre cylindres atmosphérique de 1,6 litre, produisant 118 chevaux et un couple de 114 livres-pied, alors que la Cooper S abritait un bloc turbo de 1,6 litre avec 172 chevaux et 192 livres-pied.

Une nouvelle variante appelée la MINI Clubvan, vendue comme microfourgonnette de livraison avec des panneaux opaques remplaçant les glaces latérales arrière, est apparue au Canada pour l’année-modèle 2013. Sa présence chez nous n’aura duré qu’un an, faute d’intérêt.

La deuxième génération de la MINI Clubman a été lancée pour le millésime 2016, plus grosse à l’intérieur comme à l’extérieur, profitant désormais de traditionnelles portes arrière tout en conservant les portes battantes donnant accès au coffre. Elle partageait son architecture avec le multisegment MINI Countryman et, éventuellement, la BMW Série 2 Gran Coupé qui est retirée elle aussi du marché canadien après 2022. Il n’y avait pas d’édition 2015 de la Clubman au Canada.

Cette seconde mouture de la Clubman était offerte en déclinaisons Cooper, Cooper S et John Cooper Works Clubman, alors que le rouage intégral ALL4 figurait de série ces dernières années. La Cooper était munie d’un trois cylindres turbo de 1,5 litre, produisant 134 chevaux et un couple de 162 livres-pied, alors que la Cooper S proposait un quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec 189 chevaux et 206 livres-pied. Bien que la JCW de 2016 à 2019 misait sur un bloc turbo de 2,0 litres générant 228 chevaux et 258 livres-pied, la JCW 2020 à 2022 s’est avérée une véritable bombe avec 301 chevaux et 332 livres-pied.

Pour l’année-modèle 2022, la dernière, la Cooper S Clubman ALL4 se détaillait à 36 245 $ incluant les frais de transport et de préparation, alors que la John Cooper Works Clubman ALL4 affichait un PDSF de 43 835 $.

La MINI Clubman était plutôt unique sur le marché, que l’on considérait une voiture à hayon ou familiale, qui concurrençait des modèles tels que la Fiat 500L, la Volkswagen Golf Sportwagen et la Mercedes-Benz Classe B, entre autres. Ces concurrentes toutes disparues depuis, la Clubman devenait de moins en moins pertinente sur notre marché, surtout avec la présence de l’utilitaire Countryman dans la gamme MINI, un modèle plus à la mode. Le Countryman serait d’ailleurs redessiné pour l’année-modèle 2024 ou 2025, et on ne sait pas encore si la Clubman sera renouvelée également.