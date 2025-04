Mercedes-Benz pourrait se retirer des catégories plus abordables

Ce changement de cap pourrait se matérialiser dans un scénario où les tarifs de Trump s’étireraient sur une période prolongée.

Le GLA pourrait être sacrifié.

Avec l’application des tarifs douaniers de l’administration Trump en ce jour de la libération proclamé par le président américain lui-même, il faut s’attendre à ce que plusieurs constructeurs affectés changent leurs positions respectives dans le contexte du marché nord-américain.

Selon Automotive News, Mercedes-Benz serait déjà en train d’envisager de retirer ses modèles les plus abordables du marché américain. Le multisegment GLA fait donc partie des modèles ciblés, à l’instar de la berline-coupé CLA qui vient tout juste d’être remaniée d’ailleurs.

La réponse de l’aile américaine du constructeur a toutefois démenti cette rumeur, en ajoutant qu’elle poursuit sa stratégie d’accroître les ventes de ses modèles populaires. En revanche, des sources indiquent qu’aucune décision n’aurait été prise, l’application des droits de douane qui permettra aux stratèges de Mercedes-Benz de s’ajuster au fil des jours.

Si le constructeur décidait de se retirer de cette catégorie plus accessible, cette avenue pourrait être perçue comme un mécanisme de défense face aux taris, mais il s’agirait également d’un changement stratégique à plus long terme. La marque de Stuttgart prioriserait ainsi ses véhicules plus grands et plus profitables. Pensons notamment aux VUS GLE et GLS, tous deux assemblés aux États-Unis, par exemple. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les modèles plus abordables sont visés par des manœuvres de restructuration, la Classe A par exemple qui fait partie des récents modèles retirés du marché local.

L’industrie dans son ensemble reste sur le qui-vive alors que le secteur automobile s’efforce de s’adapter aux dernières politiques commerciales. Les droits de douane imposés par M. Trump, qui visaient à relocaliser les emplois américains, ont au contraire semé l’incertitude dans une chaîne d’approvisionnement mondiale déjà fragile. En l’absence de détails essentiels, tels que la liste finale des pièces et composants automobiles concernés, les constructeurs automobiles sont dans l’incertitude.

Mercedes-Benz, qui serait parmi les marques les plus touchées par ces nouvelles mesures commerciales aux États-Unis, devra réévaluer son plan, à l’instar des autres marques automobiles inscrites en Amérique du Nord.