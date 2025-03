Mercedes-Benz CLA 2026: l’entrée de gamme maintenant hybride ou électrique

Voiture d’entrée de gamme chez Mercedes-Benz, la CLA est complètement renouvelée pour 2026. Son catalogue comprend une version hybride et une autre qui est 100% électrique.

La Mercedes-Benz CLA 2026 offre le choix entre l’hybride et l’électrique.

On estime que l’autonomie du modèle électrique avoisinera les 600 kilomètres selon les normes nord-américaines.

Il est prévu que la Mercedes-Benz CLA électrique débarque au pays en début d’année 2026.

Quelques semaines avant son dévoilement officiel, EcoloAuto s’est rendu à Stuttgart en Allemagne pour voir de près la nouvelle Mercedes-Benz CLA 2026 et tout savoir sur ses nouveautés.

Le choix entre l’hybride et le 100% électrique

La gamme de la nouvelle Mercedes-Benz CLA est entièrement électrifiée. Les consommateurs auront le choix entre deux technologies: l’hybride et le 100% électrique.

Bâtie sur la nouvelle architecture électrique de 800 volts de Mercedes-Benz, la CLA est munie d’une batterie de 85,5 kWh. Le tout lui permet de parcourir jusqu’à 792 kilomètres selon la méthode de calcul WLTP. Ainsi, on estime que l’autonomie réelle avoisinera plutôt les 600 kilomètres selon les normes nord-américaines. D’après les informations fournies par le constructeur, la CLA électrique pourrait regagner jusqu’à 300 kilomètres d’autonomie sur une borne rapide. Elle peut d’ailleurs se recharger sur une borne de 320 kW.

La CLA électrique peut être configurée avec les roues motrices arrière. Or, on ignore pour le moment si une telle version sera commercialisée sur notre marché. Lorsqu’elle est dotée de deux moteurs électrique et du système 4Matic, elle développe une puissance de 349 chevaux, ce qui lui permet d’atteindre les 96 km/h depuis l’arrêt en 4,8 secondes.

Aussi, ne négligeons pas le fait que la CLA électrique bénéficie d’une pompe à chaleur. Mentionnons que la motorisation électrique comprend aussi une transmission à deux rapports. Or, celle-ci aurait été programmée de manière à ce que les utilisateurs ne ressentent pas les changements de rapports, d’après les informations fournies par les responsables du développement de cette voiture.

En ce qui concerne la CLA hybride, elle fait appel à la technologie 48 volts. Le moteur à quatre cylindres de 1,5 L est marié à un moteur électrique de 27 chevaux et à une batterie de 1,3 kWh. Cette mécanique travaille avec une transmission électrifiée automatique à huit rapports à double embrayage. Contrairement à la version électrique, ce modèle est d’abord conçu comme une voiture à roues motrices avant.

Toujours l’allure d’un coupé à quatre portes

Bien que Mercedes-Benz hésite à se mouiller lorsque vient le temps d’identifier la CLA comme une berline ou plutôt comme un coupé à quatre portes, force est de constater lorsqu’on l’examine de près que le modèle conserve son allure distinctive des dernières années malgré une refonte complète. Dans un élan spéculatif, on pourrait donc prétendre que la nouvelle CLA garde son titre de véhicule d’entrée de gamme et son positionnement en tant que coupé à quatre portes.

Par rapport au modèle sortant, son empattement est allongé de 2,4 pouces et sa ligne de toit est surélevée de 1,1 pouce. Le constructeur affirme que le dégagement pour la tête est bonifié. L’accès aux places arrière demeure toutefois complexe et ardu.

Parmi les éléments de design qui font qu’elle continue de se démarquer, la CLA 2026 conserve l’absence de cadre de fenestration. Pour ce qui est des phares, leur style est emprunté à la plus récente génération de la Classe E.

Si le modèle hybride et l’électrique sont quasi identiques, on note tout de même certaines différences. Dans le cas de la CLA électrique, la voiture n’a pas besoin d’une grille de calandre. Sa portion avant intègre pas moins de 142 étoiles alors que le modèle hybride en compte 130.

La CLA électrique profite d’un espace de chargement de 101 L à l’avant. Il s’agit de la première Mercedes-Benz contemporaine à être munie de cette caractéristique. Il en va de soi, la version animée par un moteur thermique est privée d’une telle fonction.

Notons aussi que la hauteur n’est pas exactement la même entre les deux versions. Quelques millimètres les séparent. Les écussons apposés sur la voiture sont différents, évidemment. Bien que le constructeur n’ait émis aucun commentaire quant à l’échelle de prix de la nouvelle génération de la Mercedes-Benz CLA, on peut prévoir un écart entre le modèle hybride et l’électrique au Canada.

Une itération encore plus moderne du système MBUX

Avec la nouvelle CLA, Mercedes-Benz en profite pour moderniser son système MBUX. Il intègre le système d’exploitation MB.OS en plus de l’intelligence artificielle de Microsoft et Google, ce qui représente une innovation par rapport à ce que l’on retrouve, par exemple, dans la dernière Classe E.

Lorsqu’il monte à bord de la Mercedes-Benz CLA, le conducteur voit devant lui le tableau de bord numérique de 10,25 pouces. À droite de cet écran est positionné l’écran de 14 pouces du système d’infodivertissement. En option, il est possible de choisir un troisième écran de 14 pouces positionné devant le passager avant.

Une édition de lancement

Afin de marquer le coup avec l’arrivée de la troisième génération de la CLA, Mercedes-Benz présente aussi une édition de lancement. Celle-ci est caractérisée par sa peinture noir mat. Ses roues de même que l’habitacle jumèlent le noir et le doré. Offerte exclusivement avec la motorisation hybride, l’édition de lancement sera vendue aux États-Unis. Sa venue au Canada était encore incertaine au moment d’écrire ces lignes.

En terminant, soulignons que l’arrivée de la Mercedes-Benz CLA 100% électrique sur le marché nord-américain est prévue d’ici la fin de l’année. En ce qui concerne la déclinaison hybride, elle débarquera un peu plus tard. Bien qu’un modèle familial existe, Mercedes-Benz ne planifie pas le commercialiser en Amérique du Nord.