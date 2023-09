Mercedes-Benz officialise ses plans pour un modèle G-Wagon électrique compact et plus abordable

Mercedes annonce le développement d’une version électrique plus petite et abordable de son emblématique VUS carré, nommée « g-Wagon » plutôt que « G-Wagon ».

• Mercedes-Benz prévoit d’introduire une version entièrement électrique plus petite et plus abordable de son emblématique G-Wagon.

• Le concept G-Wagon EQG, une version électrique de la Classe G, a été présenté en 2021.

• Le modèle G-Wagon électrique plus petit devrait être basé sur un groupe motopropulseur entièrement électrique et pourrait être lancé en 2026.

Mercedes-Benz, reconnue pour ses véhicules de luxe, s’apprête à démocratiser l’accès à l’un de ses modèles les plus coûteux. Le PDG Ola Kallenius a récemment dévoilé l’intention du constructeur automobile d’introduire une variante entièrement électrique plus petite et plus abordable de son emblématique G-Wagon. Ce futur « bébé » G-Class EV serait conçu afin de proposer un format compact tout en offrant une expérience de conduite intéressante.

Le concept G-Class EQG, une version entièrement électrique de l’adorée Classe G, a été dévoilé pour la première fois lors du salon IAA Mobility en 2021. Le design du modèle électrique reste fidèle à la gamme de la Classe G, avec des mises à jour contemporaines adaptées à l’ère électrique. Confirmant les spéculations récentes, Kallenius a annoncé lors de l’IAA Mobility 2023 à Munich que la famille G-Wagon s’agrandissait pour inclure une version plus petite.

Des rapports du journal allemand Automobilwoche suggèrent que Mercedes envisage l’idée d’un G-Wagon électrique compact depuis plusieurs années. Même sous la direction de Dieter Zetsche, en poste jusqu’en 2019, des rumeurs circulaient selon lesquelles la marque souhaitait introduire une version plus économique du G-Wagon.

Les rapports indiquent que la variante électrique compacte pourrait adopter le nom « g-Class » avec un « g » minuscule. Le véhicule reposera sur un groupe motopropulseur entièrement électrique, probablement une combinaison des futures plates-formes MMA et MB.EA.

Le calendrier de lancement de ces modèles est en phase initiale avec la stratégie électrique plus large de Mercedes. La G-Class EQG de taille traditionnelle devrait être lancée l’année prochaine, tandis que la variante électrique plus petite, basée sur la plate-forme MB.EA, devrait arriver vers 2026, après le lancement de la plate-forme en 2025.

En tenant compte du prix de départ d’un Mercedes G-Class SUV conventionnel, qui est de 180 000 $, l’introduction d’une version électrique compacte pourrait considérablement réduire la barrière à l’entrée, élargissant la portée du marché pour ce modèle emblématique.