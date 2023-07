Mercedes-Benz envisage un « mini » SUV compact électrique inspiré du Classe G

Le PDG de Mercedes-Benz exprime son intérêt pour l’étude d’un éventuel concept de VUS compact électrique inspiré de la bien-aimée Classe G, bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite.

Mercedes-Benz réfléchit à l’idée d’un VUS compact et électrique inspiré de son emblématique Classe G, que l’on appelle affectueusement le « bébé G-Wagen ». Bien qu’il s’agisse encore d’une réflexion conceptuelle, l’idée a attiré l’attention du PDG de Mercedes-Benz, Ola Källenius, qui s’est montré ouvert à l’idée d’explorer le potentiel d’une version plus petite et plus accessible de la légendaire Classe G. Le concept reste toutefois purement spéculatif.

L’attrait de cette hypothétique Classe G miniature réside dans son design intemporel, boxy et rétro, magnifiquement réimaginé en une itération plus attachante. Dans le but de séduire un public plus large, le concept cherche à reprendre le charisme du luxueux G-Wagen tout en offrant une option plus accessible, captivant le cœur des passionnés de l’automobile.

S’inspirant de l’esprit d’aventure, cette potentielle « baby G-Wagen » imagine un VUS compact et électrique qui incarne l’essence de l’exploration tout-terrain. Bien que les détails concernant les capacités ne soient pas encore au stade de la planification, le concept pourrait trouver sa place parmi les VUS tout-terrain robustes, créant un mélange harmonieux de style et de polyvalence.

Le véhicule électrique pourrait adopter l’architecture modulaire Mercedes (MMA), une plateforme compacte et intermédiaire pour véhicules électriques, ouvrant la voie à une configuration tout électrique avec des capacités de charge rapide. En tant que concept, elle pourrait intégrer le nouveau système d’exploitation MB.OS (Mercedes-Benz Operating System), reflétant l’engagement de la marque à adopter des technologies et des innovations de pointe.

Cependant, en tant que fantaisie, aucun prix ou date de mise en marché n’est revendiqué pour ce « bébé G-Wagen ». Alors que Mercedes-Benz fait preuve d’un engagement notable dans l’exploration de solutions de mobilité durable, le concept reste une étincelle d’inspiration et de créativité, qui attend d’être affinée et analysée par le marché.