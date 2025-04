Mazda travaille clairement sur une MX-5 électrique

Le projet porte le nom de « Voiture électrique » pour le moment.

L’idée est de garder le poids au minimum pour ce roadster électrique.

La Mazda MX-5 est au cœur de la stratégie de son constructeur. Depuis les années 90, les ingénieurs n’ont cessé de peaufiner l’idée d’offrir un roadster classique, amusant et fiable. Et comme l’actuelle génération – la quatrième du nom également connue sous l’appellation ND – est en service depuis 2016, les rumeurs à propos du prochain modèle ne vont que s’accentuer au fil des prochains mois.

Toutefois, c’est un brevet déposé auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) qui retient l’attention ces jours-ci. Le brevet baptisé simplement « Voiture électrique » présente des dessins techniques qui confirment que la répartition parfaite 50:50 entre les deux essieux demeure une partie intégrante du roadster. Et avec un tel nom, il n’y a plus de doutes, la Mazda MX-5 électrique est bel et bien en développement.

Sans surprise pour un véhicule aux dimensions réduites comme la MX-5, le positionnement des batteries demeure complexe, mais selon les illustrations fournies avec le brevet américain, celles-ci se retrouvent principalement dans le tunnel de transmission entre les deux occupants. Il y a également d’autres batteries derrière le siège du passager. En revanche, les ingénieurs de la marque ont trouvé un astuce ingénieux pour compenser le poids du conducteur : un bloc mobile monté sur un rail. La répartition du poids sera ainsi plus facile à conserver lors des promenades en solo.

Si on se fie au brevet, cette batterie mobile serait même épaulée par ce dispositif de déplacement de la batterie avec capteur de détection de position. Ainsi, la position optimale de cette batterie mobile ne serait pas estimée par le conducteur, mais bien par le véhicule lui-même.

N’allez pas sur le site constructeur de Mazda pour réserver votre exemplaire de la MX-5 électrique, car le constructeur semble vouloir attendre qu’une batterie plus légère fasse son apparition sur le marché. Voilà d’ailleurs une très bonne nouvelle pour les inconditionnels du roadster, les ingénieurs qui n’ont jamais dérogé du plan initial, soit d’offrir un roadster léger et amusant à piloter.