First To The Finish: la Coupe Mazda MX-5 mise en vedette dans une série télévisée

Dès aujourd’hui, les abonnés de la plateforme Prime Video peuvent visionner une nouvelle série portant sur la course automobile.

Intitulée First To The Finish, elle met en vedette la Coupe Mazda MX-5. Essentiellement, ses créateurs tentent de reproduire le succès de la série Drive To Survive portant sur l’univers de la Formule 1.

En date du 25 mars, les abonnés peuvent dévorer les trois premiers épisodes de cette nouvelle série. Trois épisodes supplémentaires seront disponibles bientôt.

Préalablement à la sortie de la série, EcoloAuto a visionné en primeur le premier épisode mettant en vedette trois femmes ayant un rôle clé au sein de la Coupe Mazda MX-5. Alors que Heather Hadley et Sally Mott s’illustrent en tant que femmes derrière le volant d’une voiture de course, Shea Holbrook évolue en tant que propriétaire de l’une des écuries de la Coupe Mazda MX-5.

Cette série télévisée va plus loin que les résultats des courses. C’est l’occasion de découvrir l’ascension de ces jeunes pilotes en plus d’accéder à l’envers du décor d’une fin de semaine de course. Elle met en notamment en relief la relation entre les pilotes, les montagnes russes d’émotions et les nombreux défis auxquels ils sont confrontés derrière le volant.

Une deuxième saison de la série First To The Finish est déjà en branle. Lors de notre passage au circuit de Daytona en janvier dernier à l’occasion du lancement de la première course de l’année de la Coupe Mazda MX-5, nous avons été témoins du tournage de scènes destinées à la prochaine saison.

Au passage, mentionnons que la Coupe Mazda MX-5 sera en visite au Canada au circuit Canadian Tire Motorsport Park du 11 au 13 juillet prochain.