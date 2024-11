Mazda développera une version de production du concept Iconic SP

L’Iconic SP est un coupé sport qui rappelle la dernière RX-7 par ses proportions et ses lignes fluides.

Le concept est alimenté par une mécanique électrique épaulé par un générateur rotatif.

Le chef du design de la compagnie dit d’attendre une version de production « dans un avenir pas si lointain ».

Mazda a confirmé qu’une version de production du concept de coupé sportif Iconic SP est en route, et qu’elle est attendue dans un « avenir pas si lointain ».

Le concept a été dévoilé il y a un an au Japan Mobility Show et les rumeurs vont bon train depuis, beaucoup espérant que le constructeur se lance dans la production.

Les premiers indices montrant qu’il pourrait s’agir de plus qu’un simple concept sont apparus lors de la présentation, le PDG du constructeur automobile ayant déclaré que ce modèle représentait l’engagement de Mazda pour l’avenir.

En outre, le designer en chef de la société, Masashi Nakayama, a déclaré dans une entrevue qu’il aimerait voir ce projet devenir un véritable modèle de production.

Maintenant que nous savons que ce sera le cas, les rumeurs s’orientent vers des spéculations sur les aspects techniques de ce futur coupé sportif.

En l’état actuel des choses, le concept est propulsé par un groupe motopropulseur électrique avec un moteur rotatif à double rotor qui agit en tant que générateur. Ce groupe motopropulseur générerait une puissance totale de 365 chevaux, ce qui devrait donner à l’Iconic SP des performances à la hauteur de son allure.

A ce propos, l’apparence exacte du véhicule changera sûrement, mais l’idée générale devrait rester, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à un design de coupé très fluide qui rappelle quelque peu la dernière RX-7 du milieu des années 1990.

Les spécifications actuelles du coupé indiquent une longueur totale de 4.180 millimètres, une largeur de 1.850 mm et une hauteur de 1.150 mm. Le poids à vide est annoncé à 1450 kilogrammes, ce qui est assez faible pour un véhicule électrique.

À titre de comparaison, elle est donc légèrement plus courte et plus basse, mais un peu plus large que la RX-7 de 1996, ou nettement plus courte et plus basse que la RX-8 de 2011, mais, là encore, un peu plus large.

Ces dimensions sont également susceptibles d’être modifiées, certains pensant que la version de série de l’Iconic SP pourrait se rétrécir pour remplacer l’actuel MX-5.

Si nous ne pouvons pas savoir avec certitude si ce futur modèle conservera la motorisation hybride rotatif-électrique, certains indices laissent entrevoir cette possibilité.

En effet, cette configuration est déjà utilisée dans le multisegment électrique MX-30 en Europe et en Asie, et la société a récemment déclaré qu’elle mettrait sur le marché un nouveau projet à moteur rotatif une fois que des problèmes techniques auraient été résolus.

Aucun autre détail n’a été donné sur ces problèmes éventuels, mais les inconvénients typiques des moteurs rotatifs sont la consommation élevée de carburant et d’huile, ainsi que les émissions polluantes qui en découle.

Selon Mazda, ces inconvénients pourraient être annulés par l’utilisation de carburants alternatifs neutres en carbone, qui permettraient de réduire les émissions d’échappement de 90 %.

Comme les moteurs rotatifs peuvent brûler une grande variété de carburants avec des modifications minimales, ce groupe motopropulseur pourrait être un bon choix pour un générateur dans un véhicule électrique sportif, en plus de sa puissance élevée, sa conception compacte et son faible poids par rapport à un moteur à pistons traditionnel.

Nous n’avons pas de date de sortie précise pour la version de production du concept Mazda Iconic SP, mais compte tenu des commentaires du chef du design, nous espérons en entendre parler davantage dans les mois à venir.

Source : Carscoops