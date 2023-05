Mazda : l’espoir de revoir le moteur rotatif est toujours là

La configuration est hybride.

Le moteur rotatif serait au centre de ce groupe motopropulseur.

Il y aurait trois moteurs électriques dans ce brevet.

Le rêve de revoir une authentique voiture sport munie d’un moteur rotatif est toujours bel et bien présent. En effet, le site thedrive.com a découvert ce dépôt de brevet qui a tout d’abord été déposé auprès du Bureau américain des brevets et des marques déposées en juin 2021. Toutefois, le document a été découvert récemment, la publication qui date d’il y a quelques jours à peine.

Selon le document publié, Mazda viserait une approche hybride pour cette potentielle voiture sport. Le moteur rotatif travaillerait donc de concert avec un premier moteur électrique à synchrone logé derrière le bloc rotatif et une paire de moteur installées dans les roues avant. Cette configuration permettrait également à la voiture d’offrir un rouage intégral.

Évidemment, à ce stade-ci, les chiffres de puissance et de couple n’ont pas été divulgués, mais on sait déjà que pour cette idée de sportive, les moteurs montés à l’avant fourniraient 23 chevaux chacun, tandis que l’autre moteur, d’une puissance de 36 chevaux, viendrait se greffer à l’ensemble de la mécanique. En ce qui a trait à la boîte de vitesses, aucun détail n’a été révélé, mais avec l’entêtement des ingénieurs de la marque pour les boîtes de vitesses manuelle, il ne serait pas surprenant d’en revoir une à bord de cette future sportive signé Mazda.

De plus, Mazda n’a pas l’intention de greffer un gros bloc de batteries à cette future sportive. Non, les ingénieurs de la marque ont plutôt privilégié l’avenue d’un système de 48 volts. En fait, il y a quatre modules de 48 volts installés derrière le siège du conducteur. En conduite normale, cette batterie de 48 volts agirait comme tout bon système hybride léger de 48 volts, mais lorsque le conducteur en voudrait plus, le système se transformerait en deux modules de 96 volts, ce qui permet d’obtenir la puissance maximale, mais avec moins de courant et moins de connexions haute-tension, notamment. Le but ici est d’économiser le poids.

Le site web ajoute également que ce système moins compliqué ne serait pas seulement moins cher ou moins lourd, il serait aussi plus sécuritaire. Comme le mentionne le document du brevet, tout appareil qui génère moins de 60 volts n’a pas ce qu’il faut pour « traverser un être humain ».

Est-ce que Mazda va aller de l’avant avec cette idée? Est-ce que cette configuration hybride sera réservée à la prochaine MX-5 qui, on le sait, sera électrifiée. Ou, en revanche, Mazda cherche peut-être à ramener l’écusson RX au sein de la gamme.