Mazda promet que la MX-5 Miata nous survivra tous

Aujourd’hui est un jour meilleur pour nous tous.

La MX-5 Miata est née en 1990 et ne mourra jamais.

Pour la plupart des gens, la Mazda MX-5, alias Miata, sera la première et la seule expérience de conduite entièrement pure qu’ils auront au cours de leurs vies. Bien que la définition de « pure » puisse être discutée, il ne fait aucun doute que le légendaire roadster japonais est l’une des plus grandes voitures de tous les temps. Et il semble que Mazda ne soit pas près de l’abandonner.

Pourquoi Mazda abandonnerait-elle la MX-5 de sa gamme, demandez-vous ? La seule raison serait que la conversion du roadster en VE le rendrait trop lourd et qu’il perdrait ainsi sa raison d’être — être léger et agile, voilà la voie à suivre.

Les plans de Mazda pour le MX-5 ne sont pas clairs, car le temps de la génération NE, la prochaine version entièrement nouvelle du roadster, devrait arriver bientôt. Une génération de MX-5 Miata s’étend généralement de sept à neuf ans. La ND est arrivée pour l’année-modèle 2016 et les constructeurs lancent maintenant les véhicules 2024.

Autocar a parlé au PDG de Mazda en Europe, Martijn ten Brink, en lui demandant comment et si la MX-5 survivra dans un avenir proche. À cela, il a répondu : « Cela n’a pas été décidé. Mais je pense que pour Mazda, il serait juste de dire que la MX-5 ne mourra jamais. Je pense qu’elle continuera d’exister pour toujours et qu’elle devra évoluer avec son temps. C’est un super défi, et les gens sont passionnés par cette voiture chez Mazda. Bien sûr, comme vous pouvez l’imaginer, les gens ont des opinions sur la direction qu’elle devrait prendre. Je suis donc très curieux de savoir où elle va finir, mais elle va certainement continuer à faire partie de la gamme. »

En résumé, nous pouvons nous attendre à voir beaucoup plus de nouvelles Mazda MX-5 à l’avenir. Cela n’illumine-t-il pas votre journée ?