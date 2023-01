Le Mazda MX-30 hybride rechargeable dévoilé… pour l’Europe!

L’autonomie électrique est de 85 km selon le cycle WLTP

L’autonomie totale est plus intéressante avec 600 km possibles (WLTP)

Pour l’instant, aucune annonce n’a été divulguée pour l’Amérique du Nord.

Le constructeur Mazda est encore un petit joueur dans le créneau électrique. Son multisegment urbain MX-30 est peut-être amusant à conduire, mais son autonomie entre les recharges est beaucoup trop limité (161 km), surtout lorsque comparé à des véhicules équivalents qui en donne beaucoup à ce niveau.

Mazda a donc profité de son passage au Salon de l’automobile de Bruxelles pour présenter sa nouvelle variante équipée d’un prolongateur d’autonomie. Le MX-30 e-SkyActiv R-EV s’inscrit donc dans la catégorie des véhicules hybrides rechargeables puisque son moteur électrique est toujours celui qui fait tourner les roues.

Toutefois, contrairement au véhicule purement électrique, le MX-30 hybride rechargeable se base sur une batterie plus petite (17,8 kWh contre 35,5 kWh), ce qui veut également dire que la distance possible en mode électrique est plus courte. En effet, Mazda annonce une autonomie de 85 km, cette distance qui est obtenue avec la méthode de calcul WLTP, ce qui veut dire que la livrée nord-américaine recevra une autonomie encore plus petite, les standards de l’EPA qui sont plus sévères que ceux du Vieux continent.

En revanche, l’autonomie totale du véhicule est plus grande que celle du MX-30 actuellement disponible dans les concessionnaires canadiens. Grâce à son réservoir d’essence de 50 litres, le MX-30 e-SkyActiv E-EV qui serait capable de rouler sur 600 km avant de devoir s’arrêter pour se ravitailler en carburant… électrique et fossile!

Le moteur Wankel qui se retrouve sous le capot livre une puissance de 73 chevaux grâce à une cylindrée de 800 cc (ou 0,8-litre), l’engin qui ne pèse que 15 kg. Au total, cette nouvelle variante mi-essence mi-électricité développe une puissance de 164 chevaux (contre 143 ch pour la livrée électrique), mais le couple passe à 192 lb-pi, en baisse de 8 par rapport à la livrée qui s’alimente en électrons.

Mazda propose trois modes de conduite : Normal, EV et Charge et peut régler manuellement la quantité d’énergie de la batterie qu’il souhaite garder en réserve. Lorsque ce niveau est atteint, le bloc thermique entre en fonction pour préserver l’énergie emmagasinée dans la batterie. Sans surprise, le MX-30 hybride rechargeable peut également faire appel au moteur rotatif lorsque le conducteur en redemande, lors de fortes accélérations par exemple.

Au moment d’écrire ces lignes, le Mazda MX-30 e-SkyActiv R-EV est destinée au marché européen, mais n’ayez crainte, le constructeur a l’intention d’introduire une version similaire pour notre marché. D’ailleurs, il faut s’attendre à ce que l’annonce soit faite cette année. Il sera intéressant de voir quelle sera la stratégie de Mazda pour l’Amérique du Nord, car du côté européen, la nouvelle livrée « PHEV » sera offerte avec pas ou très peu d’augmentation par rapport à la version électrique.