Lucid Gravity X Concept: un SUV électrique taillé pour aller loin à l’aventure

Lucid Motors a présenté en avant-première le concept Gravity X, une réinterprétation audacieuse du Gravity, pensée pour l’exploration hors-piste.

Pour le moment, il s’agit d’un concept, mais la production est possible

Le Gravity peut atteindre une puissance de plus de 1 000 chevaux

Le Gravity X est transformé pour optimiser ses capacités hors route

Lucid vient tout juste de débuter les livraisons de son tout premier VUS, le Gravity que l’on commence déjà à nous titiller avec la possibilité de nouvelles versions. C’est à Pebble Beach que le constructeur californien à décider de présenter sa vision d’un modèle dérivé du Gravity pour les activités hors route.

Équipé pour veiller tard

Le concept Gravity X conserve une silhouette aérodynamique, tout en adoptant des améliorations robustes pour le hors-piste : Garde au sol surélevée, voie élargie, jantes spécifiques avec pneus tout-terrain, pare-chocs retravaillés pour optimiser les angles d’approche et de départ, plaques de protection et crochets de remorquage intégrés avant et arrière pour une meilleure capacité tout-terrain.

Pour ajouter au spectacle, on ajoute une structure de toit modulaire équipée d’un porte-charge et de barres LED pour un usage utilitaire et nocturne. Des finitions visuelles supplémentaires sont marquantes : motifs topographiques de Big Sur et de la Vallée de la Mort gravés sur le capot, peinture Astral Drift beige satinée, accents orange visibles sur l’ensemble du design, logos « Gravity X » et coordonnées de Pebble Beach inscrites sur les bas de caisse.

Selon Derek Jenkins, vice-président senior Design & Brand, le concept « repousse les limites d’un SUV sans compromis » en explorant de nouvelles frontières hors-routes tout en mettant en valeur les capacités techniques du modèle Gravity.

Le Lucid Gravity X illustre l’ambition de Lucid Motors de marier luxe, performance et aventure. Il fait écho à une stratégie visant à rivaliser avec des modèles plus robustes comme le Rivian R1S. Bien qu’il reste pour l’instant un concept, il semble prêt pour la production et pourrait annoncer l’arrivée prochaine d’une version tout-terrain dans la gamme Gravity.

Ce concept a été révélé lors d’un événement privé tenu sur le 18ᵉ fairway du Pebble Beach Golf Links et sera exposé sur le Concept Lawn du 74ᵉ Concours d’Élégance de Pebble Beach.