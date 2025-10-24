Le Subaru Outback 2026 sera offert à partir de 40 895 $ au Canada

Le modèle 2025 commençait à 34 695 $.

La version d’entrée de gamme « Commodité » a été retirée, ce qui explique en partie cette hausse.

Les Outback 2026 arriveront sous peu chez les concessionnaires canadiens, à l’exception du modèle Wilderness, qui sera ajouté au début de l’année prochaine.

Subaru Canada vient d’annoncer les prix du nouveau Outback 2026 et, sans surprise, les acheteurs devront puiser plus profondément dans leurs poches.

En effet, le nouveau modèle est 6 200 $ plus cher que la version 2025 si l’on compare les variantes les plus abordables.

Cela est dû en partie à l’inflation, mais aussi au fait que Subaru a choisi de retirer le modèle d’entrée de gamme Commodité, qui pouvait offrir un prix plus bas grâce à une liste d’équipements plus courte.

Pour 2026, la version Tourisme devient le nouveau modèle de base, avec un PDSF qui commence à 40 895 $ et un prix de vente, incluant les frais maximums, de 43 756$. En échange de son prix plus élevé, ce modèle apporte de nombreuses nouvelles caractéristiques de série à la gamme Outback par rapport à la génération précédente.

Par exemple, le Subaru Outback Tourisme 2026 inclut des sièges avant et un volant chauffants, une sellerie douce au toucher « toutes saisons » noire, un siège conducteur à 10 réglages électriques, un groupe d’instruments numérique de 12,3 pouces, un écran d’infodivertissement de 12,1 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, des jantes en alliage de 18 pouces, un système audio à 6 haut-parleurs, le système de mitigation des distractions Driver Focus, un rétroviseur à atténuation automatique, un système de climatisation automatique à deux zones, un chargeur de téléphone sans fil, un hayon électrique mains libres, un dégivreur d’essuie-glaces avant et arrière, des phares directionnels à DEL et un toit ouvrant électrique, parmi de nombreuses autres caractéristiques.

Le Tourisme est le seul Outback 2026 qui ne dispose pas d’un moteur turbocompressé. En effet, il est propulsé par un moteur quatre cylindres Boxer de 2,5 L qui génère 180 chevaux et 178 lb-pi de couple. Ce moteur est exclusivement associé à une transmission CVT et au système de traction intégrale symétrique de série de la marque avec la fonction X-Mode. Subaru annonce une consommation de carburant de 9,3 L/100 km en ville et de 7,5 L/100 km sur l’autoroute, ainsi qu’une capacité de remorquage de 1 225 kilos (2 700 livres).

La version Limited XT est la deuxième sur la liste, et son PDSF de 48 195 $ ajoute quelques équipements supplémentaires. Ceux-ci incluent des rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique avec éclairage d’approche, des jantes en alliage de 19 pouces, la navigation infonuagique hybride pour le système d’infodivertissement, un système audio Harman Kardon à 13 haut-parleurs, une sellerie en cuir, des positions de mémoire pour le siège du conducteur, un siège passager à réglage électrique et des sièges arrière chauffants.

Le Limited XT est également la première version de la gamme à bénéficier d’un moteur quatre cylindres Boxer turbocompressé de 2,4 L qui développe 260 chevaux et 277 lb-pi de couple, transmis aux quatre roues via une transmission CVT Lineartronic à couple élevé et le système de traction intégrale symétrique. Subaru s’attend à ce que ce groupe motopropulseur atteigne une consommation de carburant de 11,0 L/100 km en ville et de 8,3 L/100 km sur l’autoroute. La capacité de remorquage est fixée à 1 588 kilos (3 500 livres).

Vient ensuite le Wilderness, la variante la plus axée sur le hors-route du nouvel Outback. Ce modèle, dont le prix commence à 49 195 $, adopte un design plus robuste avec une calandre avant unique, des accents cuivrés, des phares antibrouillard hexagonaux à DEL, des revêtements en plastique différents, un autocollant de capot noir mat, des pare-chocs avant et arrière révisés, des jantes en alliage uniques de 17 pouces chaussées de pneus tout-terrain et des rétroviseurs extérieurs noirs mats.

L’Outback Wilderness possède des capacités améliorées qui vont de pair avec son apparence, grâce à des plaques de protection sous la carrosserie, un rayon de braquage plus court, une suspension hors route avec amortisseurs adaptatifs, une fonction X-Mode bi-mode pour le système de traction intégrale et un rapport de démultiplication plus court pour le différentiel arrière.

À l’intérieur, l’Outback Wilderness est un mélange des versions Tourisme et Limited XT. Par exemple, il ne dispose pas de sellerie en cuir ni de fonction de mémoire pour le siège du conducteur, ni de siège passager électrique, mais il est équipé de sièges arrière chauffants, de la navigation, d’un système de caméra à 360 degrés et du système audio Harman Kardon. Les caractéristiques distinctives incluent des accents cuivrés et jaunes ainsi qu’un motif géométrique sur la sellerie noire.

La capacité de remorquage est la même que celle du Limited XT, mais la consommation de carburant est quelque peu affectée, avec des chiffres annoncés de 11,3 L/100 km en ville et de 8,8 L/100 km sur l’autoroute.

Au sommet de la gamme se trouve le Premier XT, au prix de 51 195 $. Ce modèle s’appuie sur le Limited XT avec des jantes en alliage de 19 pouces différentes, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, une sellerie en cuir Nappa offerte en noir ou en marron, un rétroviseur numérique, des poignées de porte intérieures chromées, un siège conducteur à 12 réglages électriques, des sièges avant ventilés, le système de caméra à 360 degrés et un radar avant pour le système d’aide à la conduite Eye-Sight.

Voici un récapitulatif du PDSF et du prix de vente tout compris pour chaque version du Subaru Outback 2026 :

Modèle PDSF Prix de vente Tourisme 40 895 $ 43 756 $ Limited XT 48 195 $ 51 056 $ Wilderness 49 195 $ 52 042 $ Premier XT 51 195 $ 54 056 $

Les premières unités de l’Outback 2026 devraient arriver chez les concessionnaires canadiens dans les prochaines semaines, sauf la version Wilderness, qui fera ses débuts tôt l’an prochain.