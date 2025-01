Loueriez-vous gratuitement une Fiat 500e ?

La 500e a l’air bien pour zéro acompte et zéro par mois

Un concessionnaire du Colorado proposait des contrats de location à 0 $ par mois.

Une combinaison de mesures incitatives a rendu le véhicule électrique très attrayant.

Loueriez-vous une nouvelle Fiat 500e électrique à hayon d’une autonomie de 227 km ? Et si c’était gratuit ? C’est exactement ce qui se passe chez certains concessionnaires du Colorado, grâce à une volonté très forte d’écouler ces voitures et à des incitations fiscales très généreuses.

0 $ d’acompte et 0 $ par mois. C’est ce que propose Larry H. Miller Chrysler/Dodge/Ram/Fiat à Denver, dans le Colorado. Bien que nous ne doutions pas de la réalité de cette offre, nous sommes surpris de voir à quel point elle est accessible.

David Gluckman, de Car And Driver , a décidé de mordre lui-même dans la balle de la voiture gratuite et de se rendre sur place pour en faire l’essai et en ramener une à la maison. Le concessionnaire disposait d’une large gamme de voitures de l’année 2024 prêtes à partir.

Le contrat de location est de 27 mois et plafonne à 16 000 km par an, ce qui semble facile à respecter pour une voiture électrique urbaine à faible autonomie. Le fonctionnement est le suivant : un crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ s’applique à tous les VE loués dont le PDSF est inférieur à 55 000 $. Le Colorado ajoute 5 000 $ pour un nouveau véhicule électrique, plus 600 $ pour tout véhicule électrique financé. En outre, il offre 2 500 $ de plus si le prix de vente est inférieur à 35 000 $.

Cela représente 16 100 $ d’incitatifs. Alors que l’État applique une taxe de 4,5 % sur le prix d’achat total, les incitations supplémentaires de Stellantis contribuent à réduire ce montant. Le montant réel à payer s’élève à 1 205,50 $ (taxes comprises), et pour cela, vous pouvez conduire gratuitement une nouvelle Fiat EV pendant un peu plus de deux ans.

Gluckman a déclaré que le concessionnaire avait récupéré le plus grand nombre possible de 500e EV 2024 dans tout le pays afin de les faire bénéficier de cette offre.

Bien entendu, cette offre n’est plus valable aujourd’hui, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle a été incroyablement populaire. Le magasin a vendu 60 voitures au cours des trois premiers jours. Deuxièmement, les incitations du Colorado ne sont plus aussi bonnes qu’elles l’étaient. Le 1er janvier, le prix de 5 000 $ est passé à 3 500 $. La 500e coûterait donc 55 $ par mois. Quelle horreur !