L’Opulent Velocity de Cadillac : Un hypercar de luxe à deux modes – sérénité et vitesse

– L’Opulent Velocity de Cadillac offre deux modes distincts : une conduite autonome sereine et des performances manuelles exaltantes.

– L’hypercar combine une technologie autonome de niveau 4, des matériaux luxueux et une ingénierie éprouvée pour les futurs véhicules électriques.

– Doté d’un design épuré et d’un cockpit avancé, le concept met en avant l’innovation de Cadillac en matière de luxe électrique.

Cadillac a présenté son dernier véhicule concept, l’Opulent Velocity. Il s’agit de la vision du constructeur pour l’avenir de la performance de luxe tout électrique, et nous sommes très impressionnés par ce véhicule. Le concept, dévoilé aujourd’hui à Détroit, associe une technologie de conduite autonome avancée à des capacités de haute performance, offrant ainsi deux expériences utilisateur distinctes.

Bryan Nesbitt, directeur exécutif du Global Cadillac Design, a décrit le concept comme « une étude de design basée sur l’expérience » qui exprime « l’intégration la plus artistique de la technologie, du luxe et de l’exaltation caractérisés par les variantes du halo de la série V de Cadillac, et les expressions futures du design de l’électrification ».

Le concept propose deux modes principaux : Opulent et Velocity. Le mode Opulent se concentre sur la conduite autonome, en utilisant les capacités de niveau 4 pour créer une expérience immersive et mains libres. Ce mode intègre des fonctions multisensorielles accessibles via un écran large et un affichage tête haute à réalité augmentée (AR HUD). Cadillac affirme avoir fait référence à la recherche sur les ondes bêta pour développer des éléments ambiants qui favorisent un environnement apaisant.

En revanche, le mode Velocity s’adresse aux passionnés de conduite haute performance. Activé par un contrôleur multifonctionnel, ce mode engage le volant et les pédales, transformant le véhicule d’une conduite autonome à une conduite manuelle. L’expérience Velocity s’inspire de l’ingénierie Blackwing de Cadillac, qui a fait ses preuves sur les circuits, et comprend des fonctions telles que la fonction « Ghost Car » pour la conduite en compétition et des informations en temps réel sur l’état de la route.

Le design extérieur du concept Opulent Velocity présente une silhouette basse aux proportions spectaculaires, avec les éléments d’éclairage verticaux caractéristiques de Cadillac et une calandre sophistiquée éclairée en 3D. Il présente une configuration de coupé 2+2 avec des portes papillon à ouverture automatique. L’intérieur est doté d’un cockpit entièrement numérique avec un grand écran 3D et un volant en forme de Y inspiré de la course automobile.

Magalie Debellis, directrice de Cadillac Advanced Design, a souligné que le concept « prend en compte de manière holistique tous les éléments et tous les sens, en présentant un mariage parfait entre la personnalité de l’hypercar, l’exécution luxueuse et l’opulence vénérée ».

Le concept Opulent Velocity introduit de nouvelles couleurs, de nouveaux matériaux et de nouvelles finitions (CMF) afin de créer une identité distincte pour la série V. L’intérieur présente une couleur bleu foncé métallique appelée « Selene », complétée par des finitions artistiques au pinceau et des techniques de peinture au chalumeau. Des méthodes de fabrication avancées, notamment l’impression 3D, sont utilisées parallèlement à l’artisanat traditionnel afin d’obtenir un équilibre entre précision et luxe.

Bien que Cadillac n’ait pas annoncé de plans de production pour le concept Opulent Velocity, il sert de vitrine à l’orientation future de la marque en matière de véhicules électriques de luxe et de performance.