LNH : Hyundai Canada va donner 10 $ pour chaque arrêt d’un gardien cette saison

À titre de partenaire officiel de la Ligue nationale de hockey au Canada, Hyundai s’implique auprès de quantité d’organismes ayant pour mission la défense de causes sociales.

Hyundai Canada va donner 10 $ par arrêt

Le constructeur prévoit de verser plus de 700 000 $

L’argent amassé va servir à la lutte contre le cancer pédiatrique

À l’aube de la saison 2025-2026, qui sera lancée la semaine prochaine, le constructeur annonce une initiative nommée « Le plus bel arrêt ». Cette dernière prévoit que pour la prochaine campagne, la compagnie va y aller d’un don de 10 $ pour chaque arrêt qui sera effectué par un gardien lors d’un match de la saison régulière.

Le fabricant estime que sa contribution sera de plus de 700 000 $. Ce sera le cas si le nombre d’arrêts effectués par les portiers du circuit est similaire à la quantité de rondelles qu’ils ont repoussées l’année dernière, soit quelque 73 600.

L’initiative s’inscrit à l’intérieur du programme « L’espoir sur roues » de Hyundai, un organisme à but non lucratif qui se consacre à l’élimination du cancer pédiatrique, soit celui qui affecte les enfants. Depuis son lancement en février dernier, ce sont déjà trois millions que la compagnie a versés à six institutions canadiennes. Les 225 concessionnaires de la marque au pays y contribuent également, avec un montant versé sur chaque véhicule vendu pour le financement de la recherche, entre autres.

Notez que les origines de ce programme remontent à 1998, aux États-Unis.

Concernant la portion sur le travail des gardiens du circuit Bettman, l’argent amassé au cours de l’année sera remis à l’organisme Hockey Fights Cancer, via le programme « l’Espoir sur roues ».

La Ligue nationale de hockey (LNH), l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH), ainsi que la V Foundation for Cancer Research, sont associées à Hyundai dans cette aventure. Ça semble un peu complexe sur papier, mais en bout de piste, l’objectif est le même : la lutte contre le cancer pédiatrique.

Note intéressante, l’Association des anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey (AAJLNH) a mentionné que ses membres marcheront main dans la main avec Hyundai pour amplifier l’initiative tout au long de la saison : « Nous connaissons tous l’impact dévastateur d’un diagnostic de cancer, et c’est particulièrement bouleversant lorsqu’il touche nos enfants. C’est pourquoi l’AALNH est honorée d’être une voix d’espoir et de force pour ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré Glenn Healy, le directeur général de l’AALNH, et lui-même un ancien gardien de la ligue.

Du côté de la LNH, de l’AJLNH, ainsi que de Hyundai Canada, on se réjouit de cette initiative. Pour Steve Flamand, le président et chef de la direction de Hyundai Canada, « chaque arrêt sur la glace devient un symbole de soutien hors glace. »

Nul doute, la connaissance de ce programme, qui sera en vigueur tout au long de la saison régulière, rappelons-le, va nous faire voir chaque arrêt, qu’il soit de routine ou spectaculaire, d’une façon complètement différente, comme un signe d’espoir face à cette terrible maladie qu’est le cancer.