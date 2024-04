Hyundai dévoile le Santa Fe Hybrid NHL Édition, une exclusivité canadienne, à partir de 56 998 $

Qu’y a-t-il de plus canadien que la feuille d’érable ? Un VUS arborant le logo de votre équipe préférée de la LNH, voilà ce qu’il y a de plus canadien ! La fièvre du hockey est forte au pays du Grand Nord, fort et libre. Hyundai Canada a annoncé le prix de son Santa Fe Hybrid NHL Édition et son PDSF commence à 56 998 $. Limitée à seulement 500 unités, cette édition spéciale célèbre le partenariat de Hyundai avec la LNH et l’AJLNH. Mais ce n’est pas tout.

Chaque Santa Fe Hybrid NHL Édition offrira aux acheteurs la possibilité de choisir l’un des 32 logos d’équipe de la LNH, permettant ainsi aux amateurs de conduire leur allégeance littéralement. Pour couronner le tout, Hyundai offre un cadeau exclusif à chaque acheteur : un chandail signé par Connor Bedard, le choix numéro un de la LNH en 2023 — une pièce tangible de l’histoire du hockey.

La collaboration s’étend au-delà de la patinoire, puisque Hyundai Canada s’engage à faire un geste de bienfaisance pour chaque unité vendue. Un don de 500 $ US sera fait à la Chicago Blackhawks Foundation, pour une contribution totale potentielle de 250 000 $ US. Cette initiative souligne l’engagement de Hyundai à encourager les jeunes talents et à soutenir les familles au sein de la communauté de la LNH.

Les acheteurs potentiels devront contacter leur concessionnaire Hyundai local pour se renseigner sur cette offre unique.

À propos du Santa Fe Hybrid NHL Édition

Cette édition spéciale du VUS est habillée d’une finition mate exclusive « Creamy White » et ornée de jantes en alliage noires multibranches de 20 pouces. Le véhicule est propulsé par le moteur hybride turbocompressé de Hyundai, qui délivre une puissance robuste de 231 ch et un couple pouvant atteindre 271 lb-pi, ce qui le différencie de son homologue Ultimate Calligraphy.

À l’intérieur, le Santa Fe NHL Édition offrira un luxueux habitacle pour 6 passagers avec des sièges en cuir Nappa « Pecan Brown ». La technologie avancée comprend des caractéristiques telles que des systèmes de chargement sans fil doubles, une borne USB-C et un compartiment de stérilisation UV-C intégré. L’expérience audio haut de gamme est rendue possible grâce à un système audio Bose à 12 haut-parleurs.

Le Santa Fe Hybrid NHL Édition 2024 est une occasion rare pour les fans de hockey canadiens d’arborer fièrement et audacieusement leurs vraies couleurs sur leur nouveau VUS Hyundai déjà tout à fait unique. Avec sa disponibilité limitée et ses caractéristiques exclusives, ce VUS d’édition spéciale devrait devenir un objet de convoitise parmi les passionnés de hockey.