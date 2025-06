L’espoir sur roues de Hyundai Canada remet 250 000 $ à la Fondation Charles-Bruneau

Ce don de 250 000$ s’inscrit dans l’enveloppe de 4 millions annoncés par « L’espoir sur roues » de Hyundai Canada. Le montant ira en support au programme d’Art-thérapie de l’Unité d’hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau du CHU de Québec-Université Laval.

Hyundai Canada, par l’entremise de sa fondation caritative « L’espoir sur roues » de Hyundai, a fait un don significatif de 250 000 $ à la Fondation Charles-Bruneau et à l’Unité d’hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau du CHU de Québec–Université Laval. Ce geste philanthropique vise à soutenir les enfants atteints de cancer, en particulier par le biais du programme d’art-thérapie de l’unité, qui constitue un outil fondamental pour accompagner les jeunes patients dans leur parcours de guérison.

4 Centres au Québec

L’unité de l’Université Laval est l’un des quatre centres hospitaliers universitaires qui accueillent les enfants atteints de cancer au Québec avec le CHU Sainte-Justine, à l’Hôpital de Montréal pour enfants, au CIUSSS de l’Estrie-CHUS. L’Unité Charles-Bruneau du CHU de Québec est reconnue pour son approche humaine, axée sur le patient, et pour l’excellence de ses soins spécialisés en hématologie et oncologie pédiatrique.

Chaque année, plus de 800 enfants de la grande région de Québec et de l’Est-du-Québec y sont traités. Ce don permettra de renforcer le programme d’art-thérapie qui, comme le souligne Pierre Bruneau, fondateur de la Fondation Charles-Bruneau, « offre du réconfort, un moyen d’expression et un espace de guérison par la créativité ».

L’art-thérapie en toile de fond

Cette unité est également un centre d’excellence reconnu pour ses avancées en recherche clinique, son approche multidisciplinaire, et ses efforts en matière de soins personnalisés visant à limiter les effets secondaires des traitements et améliorer la qualité de vie à long terme des survivants. Elle fait partie d’un réseau provincial de soins en oncologie pédiatrique regroupant les principaux centres hospitaliers universitaires du Québec.

Au cœur de ce soutien philanthropique se trouve l’art-thérapie, un moyen puissant de redonner une voix aux enfants confrontés à la maladie. Selon Marie-Ève Laflamme, art-thérapeute, les activités artistiques comme la peinture, le dessin ou la sculpture permettent aux jeunes de s’exprimer, de mieux comprendre ce qu’ils vivent et de retrouver un sentiment de normalité dans un quotidien frappé par la maladie.

Le Dr Bruno Michon, chef de l’Unité, résume bien la portée de cette approche : « Soigner un enfant atteint de cancer, c’est aussi prendre soin de son bien-être émotionnel et psychologique. L’art-thérapie… agit là où les médicaments ne peuvent aller ». Cette complémentarité entre médecine et soutien émotionnel illustre l’importance d’une prise en charge globale de l’enfant malade.

La voiture blanche aux mains d’enfants, une amusante tradition

L’annonce du don a été faite lors d’une Cérémonie d’empreintes de mains, une tradition de « L’espoir sur roues » de Hyundai. En apposant leurs empreintes colorées sur un véhicule Hyundai blanc, enfants, familles et soignants ont créé un symbole vivant de leur résilience et de leur unité.

Enfin, Steve Flamand, président et chef de la direction de Hyundai Canada, a souligné que ce don s’inscrit dans un engagement national de 4 millions de dollars en 2025 : « En soutenant des programmes comme l’art-thérapie, nous espérons apporter un peu de réconfort et de joie à ces enfants dans une période difficile – et leur montrer qu’ils ne sont pas seuls. »