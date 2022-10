Essai routier Lincoln Corsair Grand Touring 2022 : Payez, branchez et récoltez les bénéfices

Le prix de base de la Lincoln Corsair débute à 46 700 $ au Canada.

La Corsair Grand Touring est la version hybride rechargeable et son prix est de 59 700 $.

Évitez les options pour maximiser votre retour sur investissement.

J’ai détesté les véhicules hybrides rechargeables bien avant qu’ils ne deviennent une option de motorisation assez courante. Le raisonnement est simple : ils sont beaucoup trop chers, n’offrent qu’une autonomie limitée et sont encombrés d’une batterie de 300 kg, ou plus, qui annule pratiquement tous les avantages de la courte autonomie. Avec la nouvelle Lincoln Corsair Grand Touring, j’ai balayé de côté mes préjugés.

La Grand Touring est la version hybride rechargeable du petit VUS haut de gamme de Lincoln. Elle abrite une batterie de 14,4 kWh qui, apparemment, est capable, une fois complètement chargée, de propulser la Corsair sur une distance de 45 km sans faire appel au moteur à essence. Ce dernier est un 4 cylindres de 2,5 litres atmosphérique et à cycle Atkinson qui, combiné au moteur électrique, développe 266 chevaux. La transmission est une automatique eCVT. Enfin, l’essai s’est déroulé fin juin dans des conditions météorologiques et de conduite absolument idéales.

L’efficacité devient un mode de vie

OK, les doutes mis à part, j’ai décidé d’adhérer pleinement au style de vie VEHR et de faire face aux hauts et aux bas inhérents à cette technologie. La première chose que j’ai faite a été de brancher la voiture à chaque occasion possible. Plus d’une fois, alors que j’étais chargé à 100 %, l’autonomie indiquée était de 55 km, probablement en raison de la conduite hypermiling que je m’imposais. Malheureusement, pas une seule fois, je n’ai pu dépasser les 40 km d’autonomie. En fait, l’autonomie de 55 km était réduite de plus de 10 km après avoir parcouru seulement 1 km. Malgré tout, 40 km, ce n’est pas si mal.

À deux reprises, j’ai parcouru des trajets de plus de 40 km. À l’une de ces occasions, j’ai profité de quelques-uns des multiples modes de conduite de la Lincoln Corsair Grand Touring. Alors que j’étais sur le point de prendre l’autoroute, j’ai verrouillé l’autonomie restante en utilisant « Preserve EV ». Une fois près de ma destination, j’ai sélectionné le mode « Pure EV ». Cette fois, je n’ai pas rechargé à ma destination et j’ai repris la route rapidement. Ma consommation moyenne indiquée était de 3,2 L/100 km, ce qui est étonnant. Cependant, avec l’épuisement de mon autonomie, la moyenne indiquée a rapidement augmenté sur mon trajet de retour.

C’est là que se pose le principal problème des VEHR. La batterie de la Grand Touring pèse plus de 300 kg, ce qui a un impact négatif sur la consommation de carburant – le poids est toujours l’ennemi. Grâce à mon nouvel état d’esprit, dès que je suis arrivé à la maison, elle a commencé à aspirer des électrons.

À la fin de ma semaine avec la Lincoln Corsair Grand Touring 2022, j’avais parcouru environ 350 km à une moyenne de seulement 3,6 L/100 km. À l’époque, un litre d’essence se vendait plus de 2,15 $ le litre, ce qui m’a fait sourire. En réalité, ce VEHR est un véhicule qui consomme entre 6,5 et 7 L/100 km, selon Lincoln.

Le bilan du VEHR…

En fait, c’est exactement ce que j’ai toujours dit. Si vous, en tant que propriétaire/conducteur, êtes prêt à vous plier aux limites du VEHR, vous profiterez pleinement des économies de carburant. Plus précisément, une fois que vous aurez payé la prime massive de 10 000 $ (avant les incitatifs) pour la technologie de la Corsair, vous en récolterez les fruits.

Attention toutefois, comme nous l’avons mentionné et malgré l’autonomie nominale de 45 km, je n’ai jamais été en mesure de couvrir plus de 40 km sur une charge dans des conditions idéales. Ici, au Canada, il fait froid et l’autonomie du VÉ va sévèrement chuter entre trois et quatre mois par an, puis baisser pendant encore trois mois environ. La consommation d’essence sera également affectée de manière drastique.

Les incitatifs, selon la province, peuvent atteindre jusqu’à 5 000 $, ce qui signifie qu’il faudra encore quelques années et plusieurs dizaines de milliers de kilomètres pour combler la différence.

Bonnes performances et conduite agréable

La puissance de 266 ch mentionnée plus haut place la Grand Touring entre les moteurs 4 cylindres EcoBoost 2.0T et 2.3T disponibles. Le poids supplémentaire signifie que les performances sont équitables. De plus, la transmission à variation continue (eCVT) est ultra douce et presque invisible lorsqu’elle fonctionne.

Le raffinement, en particulier, est la raison d’être de la Lincoln Corsair Grand Touring 2022. Cette version du VUS compact comprend une suspension adaptative qui élève son comportement routier à un niveau supérieur. Le silence de l’habitacle est impressionnant, surtout en mode EV, et ce même à vitesse d’autoroute.

Les points faibles de la conduite sont le sous-virage perceptible même à des vitesses raisonnables et la direction très floue qui veut revenir au centre si elle est relâchée trop rapidement.

Le prix

Le petit VUS haut de gamme est chargé d’options, et beaucoup proposent ou proposeront des variantes hybrides ou VEHR. Pensez aux Alfa Romeo Tonale, Audi Q3, BMW X1 et X2, Cadillac XT4, Genesis GV70, Jaguar E-Pace, Land Rover Discovery Sport, Lexus NX, Mercedes-Benz GLA et GLB, Porsche Macan, Range Rover Evoque, Volvo XC40 et, allez-y, reprenez votre souffle.

Ce n’est pas la Corsair elle-même qui est en cause ici, mais la Grand Touring de 2022 à 59 700 $. Malgré l’inclusion d’un certain nombre de caractéristiques, un Lexus NX 350 h est 10 000 $ moins cher que ce VEHR et est plus économe en carburant. Si vous insistez pour avoir un VEHR, le NX 450 h+ se vend 59 950 $, est plus puissant et son autonomie en mode VÉ est de 60 km. Remarque : les délais d’attente pour le NX sont très longs. Et puis, il y a la version testée. À environ 71 000 $ avec les options, son prix est équivalent à celui d’un Volvo XC40 Recharge entièrement électrique bien équipé.

Enfin, le seul Corsair Grand Touring à considérer est un modèle de base. Il comprend toujours un affichage numérique de 12,3 pouces, un écran tactile de 8 pouces, des sièges avant chauffants en cuir, un toit ouvrant panoramique, des jantes de 19 pouces, et bien plus encore. Mais n’en rajoutez pas.