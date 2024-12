Lincoln Corsair 2024 : écolo ou pas?

Le Lincoln Corsair 2024 est offert à partir de 51 395 $, frais de transport et de préparation inclus.

Excellente économie d’essence avec la variante hybride rechargeable, roulement feutré avec la suspension adaptative, habitacle confortable avec les sièges avant à 24 réglages.

Groupes d’options coûteux, consommation peu impressionnante avec le moteur de 2,0 L, quelques commandes distrayantes à utiliser.

Le Lincoln Corsair 2024 est le plus petit et le plus abordable des quatre modèles actuellement offerts par la marque américaine. Bien que cette dernière ne figure pas sur la liste d’achat de tous les consommateurs de multisegments de luxe, le Corsair s’avère tout de même un choix intéressant, selon nos préférences.

Trois déclinaisons du Corsair sont disponibles, dont Premiere, Ultra et Grand Touring. Après avoir profité d’un rafraîchissement de mi-génération pour le millésime 2023, apportant des retouches esthétiques, un habitacle revu et corrigé ainsi que l’élimination du moteur de 2,3 litres avec 285 chevaux, le multisegment a entamé l’année-modèle avec le retrait d’une couleur de carrosserie comme seul changement notable.

La concurrence du Lincoln Corsair 2024 est étendue. On inclut l’Acura RDX, l’Alfa Romeo Stelvio, l’Audi Q5, le BMW X3, le Cadillac XT5, le Genesis GV70, l’Infiniti QX50, le Jaguar F-PACE, le Land Rover Discovery Sport, le Lexus NX, le Mercedes-Benz GLB, le Mercedes-Benz GLC, le Porsche Macan, le Range Rover Evoque et le Volvo XC60. Bon, évidemment, on ne s’attend pas à ce que les consommateurs regardent à la fois le Corsair et les utilitaires de performance comme les Stelvio et Macan, mais ils figurent tous dans le segment des compactes de luxe.

Les variantes Premiere et Ultra sont équipées d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, développant 250 chevaux et un couple de 275 livres-pied, géré par une boîte automatique à huit rapports, alors que le rouage intégral figure de série au Canada. Entre-temps, la version Grand Touring propose un système hybride rechargeable consistant d’un quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres, de moteurs électriques, d’une boîte automatique électronique à variation continue et d’une batterie de 14,4 kWh, produisant un total de 266 chevaux.

Peu importe le moteur choisi, en optant pour l’ensemble de remorquage, le Corsair peut tirer une charge maximale de 1 361 kilogrammes ou 3 000 livres.

Les deux moteurs du Corsair fonctionnent sans problème à l’essence régulière. Voici les cotes de consommation du Lincoln Corsair 2024 :

Motorisation Ville / route / mixte, L/100 km Mixte, Le/100 km Autonomie électrique, km L4 turbo de 2,0 L 11,2 / 8,3 / 9,9 – – L4 de 2,5 L hybride rechargeable 6,9 / 7,3 / 7,1 3,0 45

Lors de notre essai du Corsair Grand Touring, nous avons maintenu une excellente moyenne de 4,2 L/100 km, en branchant le véhicule à chaque retour à la maison. Et avec une autonomie d’environ 45 kilomètres sur une pleine charge, il est possible d’aller faire nos commissions et d’en revenir sans faire appel au moteur à combustion.

Même lorsque la batterie est épuisée, le Corsair hybride rechargeable consomme à peine plus de 7 L/100 km, très appréciable pour utilitaire à rouage intégral. En comparaison, les variantes hybrides rechargeables des Q5, X3 et XC60 consomment davantage, et seul le Lexus NX 450h+ est moins énergivore.

Quant au moteur de base, sa cote mixte de 9,9 L/100 km figure dans la moyenne du segment, mais ne se démarque pas. Dans la liste de concurrents cités ci-haut, ce sont les Audi, Lexus et Mercedes-Benz qui sont les plus frugaux en carburant.

L’équipement de série du Corsair comprend les jantes en alliage de 18 pouces, le hayon à commande électrique, l’éclairage extérieur à DEL, la clé intelligente, le démarrage à distance, le climatiseur automatique à deux zones, les sièges avant à réglage électrique mémoire de position pour le conducteur, les sièges avant chauffants, le système multimédia SYNC 4 de Ford avec écran tactile de 13,2 pouces, l’intégration Apple CarPlay et Android Auto sans fil, l’instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, le système de navigation avec services connectés pendant trois ans (abonnement requis par la suite) et la chaîne audio à neuf haut-parleurs. La suite habituelle de systèmes de sécurité avancés est incluse également, dont la surveillance des angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière et le régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt et redécollage automatiques.

En option, on peut aussi munir le multisegment du système de conduite semi-autonome Lincoln BlueCruise 1.2, le système de caméras à 360 degrés, l’assistance active au stationnement, la chaîne audio ambiophonique Revel à 14 haut-parleurs, la recharge de téléphones par induction, les sièges avant ventilés, les sièges arrière chauffants, le toit vitré panoramique, les essuie-glaces à capteur de pluie, le dégivreur d’essuie-glaces, les roues de 20 pouces, la colonne de direction à réglage électrique, l’affichage à tête haute et la compatibilité de clé numérique.

Un attribut intéressant du Lincoln Corsair 2024, c’est sa qualité de roulement feutrée, grâce à sa suspension adaptative. Cette dernière propose tout de même un mode sport pour un amortissement plus ferme lorsque l’on adopte une conduite plus dynamique. L’habitacle est également bien insonorisé, sans être un champion à cet égard, et le moteur de la version hybride rechargeable est bruyant lors des accélérations appuyées. L’expérience à bord est néanmoins confortable et relaxante. De plus, les sièges à 24 réglages électriques Perfect Position avec fonction de massage représentent une option chaudement recommandée. On aimerait toutefois une assise plus élevée aux places arrière, mais au moins, l’inclinaison de leurs dossiers est réglable pour rehausser le confort. Malgré la bonne tenue de la suspension, adaptative ou non, elle peine parfois à absorber les nids-de-poule qui envoient une secousse à travers l’habitacle et perturbent la sérénité du voyage à bord.

L’interface SYNC 4 est facile à utiliser, et son écran de bonne taille contribue à cette aisance. Les commandes pour les pouces sur le volant sont aussi commodes, une fois que l’on apprivoise leurs fonctionnalités, réduisant la distraction du conducteur. En revanche, les commandes de climatisation, placées sur une mince bande au bas de l’écran tactile, font l’inverse, difficiles à utiliser lorsque le véhicule est en mouvement. Les boutons de la boîte de vitesses sont peu intuitifs et nécessitent notre plus d’attention qu’un traditionnel levier.

La finition et la qualité d’assemblage sont à la hauteur des attentes, sans être étonnantes. Les plastiques plus reluisants ou de moins bonne facture sont placés à des endroits que l’on ne regarde pas constamment. Plusieurs coloris d’habitacle sont proposés, permettant un peu plus de personnalisation aux acheteurs.

Le volume de chargement de range dans la moyenne du segment, s’élevant à 781 litres avec les dossiers arrière en place et à 1 631 litres avec les dossiers rabattus. La présence de la batterie à haute tension réduit légèrement la capacité du Corsair Grand Touring, réduite à 761 litres les dossiers relevés et à 1 591 litres les dossiers repliés à plat. Encore une fois, rien de gênant ni d’impressionnant.

Le prix du Lincoln Corsair 2024 varie de 51 395 $ à 80 885 $, frais de transport et de préparation inclus. En ce qui concerne la version hybride rechargeable, le gouvernement canadien offre un rabais maximal de 2 500 $ pour l’achat ou la location d’un véhicule électrifié, alors qu’au Québec, le rabais maximal accordé est de 2 500 $ jusqu’au 31 décembre 2024, et de 1 000 $ en 2025.

Si le prix de base figure parmi les plus abordables du segment, la plupart des caractéristiques les plus intéressantes du Corsair font partie de groupes d’option faisant rapidement grimper la facture. La suspension adaptative mentionnée plus tôt? Elle est incluse de série dans la version Grand Touring offerte à partir de 62 385 $, mais sinon, la seule autre façon de l’obtenir, c’est en choisissant l’ensemble 202A sur la version UItra, un ensemble coûtant pas moins de 14 500 $. Ce dernier ajoute également les sièges arrière chauffants, la superbe chaîne Revel et l’affichage à tête haute. Dommage.

Au final, le Lincoln Corsair 2024 représente un bon multisegment pour ceux préférant une conduite douce et apaisante par rapport à une conduite sportive avec une suspension ferme et des pneus à profil bas – pensons à BMW, Genesis et Mercedes-Benz ici. Pour les gens pouvant se permettre des mensualités plus élevées, la version Grand Touring récompense ses propriétaires avec une consommation très basse et l’image d’un véhicule écologique.

En contrepartie, son prix fait un sérieux bond si l’on opte pour la version hybride rechargeable ou les groupes d’équipement les plus chers. La déclinaison Ultra représente le meilleur compromis, mais si l’on peut vivre avec un Corsair dénudé d’équipement, on suggère de jeter un coup d’œil au Ford Escape Platinum, au Buick Envision et au Mazda CX-5 Signature, pouvant faire l’affaire à moindre coût. Et pour répondre à la question initiale, le Corsair Grand Touring hybride rechargeable est certainement un véhicule écolo, mais en ce qui concerne les autres versions du modèle, eh bien, ce n’est pas vraiment le cas.