Lincoln ajoute le décor Black Label « Aurora » bleu et brun au Nautilus 2026, aux États-Unis

Cette version ajoute un habitacle bleu foncé avec des accents bruns au Nautilus Black Label.

Les designers se sont inspirés des aurores boréales.

La version Black Label n’est pas disponible au Canada pour le moment sur le Nautilus.

Les acheteurs du Lincoln Nautilus aux États-Unis bénéficieront d’un nouveau thème Black Label pour 2026, avec l’ajout de la version Aurora.

Inspiré des aurores boréales, ce nouveau thème intérieur ajoute une sellerie bleue et brune au multisegment intermédiaire de la marque, qui peut également être commandé avec le thème « Chalet » beige et brun.

Le thème Black Label Aurora comprend ainsi une sellerie en cuir Bleu Allura avec des surfaces d’assise en suède Dinamica, un ciel de toit bleu, des accents Rouge acajou (brun foncé) sur le volant, le centre des panneaux de porte et la section centrale du tableau de bord, en plus de passepoils cuivrés et de touches de bois en marqueterie à chevrons.

Ce design intérieur est livrable avec le moteur turbocompressé régulier ainsi qu’avec la motorisation hybride, mais uniquement aux États-Unis, car la version Black Label n’est pas offerte au Canada sur le Nautilus, du moins pour l’instant.

En effet, la version la plus huppée de Lincoln, qui inclut des avantages uniques pour les propriétaires en plus de thèmes de design intérieur exclusifs, est disponible aux États-Unis sur le Nautilus, l’Aviator et le Navigator, alors que seul ce dernier propose une version Black Label au Canada.

De plus, la désignation Black Label n’a été introduite sur le marché canadien qu’avec le tout nouveau Navigator 2025, alors que les acheteurs américains peuvent commander ce niveau de finition sur divers modèles depuis 2017.

Pour le moment, le Nautilus 2026 n’est disponible qu’en versions Premiere et Ultra, ce qui signifie que le nouveau design intérieur Aurora est inaccessible aux acheteurs canadiens.

Puisque le Navigator a lancé le programme Black Label au Canada, il est possible qu’il soit étendu à d’autres modèles, incluant le Nautilus, dans les mois ou années à venir, mais cela n’a pas été confirmé.

Outre ses versions Black Label offertes aux États-Unis, le Lincoln Nautilus se démarque de ses rivaux tels que le Lexus RX et le Cadillac XT5 par son intérieur hautement technologique, qui comprend un écran panoramique de 48 pouces s’étendant sur toute la base du pare-brise d’une portière à l’autre, ainsi qu’un écran d’info divertissement séparé de 11 pouces placé plus bas au centre du tableau de bord.

Le Lincoln Nautilus Black Label 2026 avec le thème Aurora peut être commandé dès maintenant aux États-Unis, à un PDSF de base de 77 130 $, soit un supplément de 13 535 $ par rapport au Nautilus Ultra.