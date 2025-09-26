Lexus présente la LS 500 AWD Heritage Edition 2026, limitée à 5 unités au Canada

La LS 500 AWD Heritage Edition 2026 marque la fin d’une époque, qui aurait dû mieux se terminer

Lexus offrira cinq berlines LS 500 AWD Heritage Edition au Canada pour l’année-modèle 2026.

Combinaison de couleurs exclusive : extérieur Ninety Noir et intérieur Rioja Red, disponible uniquement sur cette édition.

Équipements de série : V6 biturbo de 416 ch, AWD, écran tactile de 12,3 pouces et Lexus Safety+ 3.0.

Lexus a annoncé la LS 500 AWD Heritage Edition 2026 comme hommage de fin de carrière au modèle qui a lancé la marque en 1989. Limitée à seulement cinq exemplaires pour le Canada, cette édition spéciale est offerte dans une configuration unique et propose des éléments de design et de technologie exclusifs. Son arrivée dans les concessions canadiennes est prévue l’an prochain, avec des prix qui seront confirmés à l’approche du lancement.

Avant d’entrer dans les détails de cette ultime LS, je tiens à rappeler que la fin des années 80 et le début des années 90 ont été une période exceptionnelle pour l’automobile. Tandis que les Allemands dominaient le segment du luxe et que Cadillac s’était complètement égarée, le Japon frappait fort avec le lancement d’Acura, Infiniti et Lexus. À l’époque, même si la Q45 était remarquable, la Lexus LS tenait tête à la Série 7, à l’A8 et à la Classe S.

Malheureusement, dès l’arrivée de la quatrième génération pour l’année modèle 2007, la glorieuse berline avait commencé à perdre du terrain. La cinquième génération, lancée en 2018, n’a trouvé personne pour l’accueillir. Je me souviens d’en avoir conduit une à la suite d’une Avalon neuve, et je me demandais sérieusement pourquoi la LS se vendait près de 50 000 $ de plus. À l’exception des sièges de la Lexus, la grande Toyota haut de gamme l’égalisait en tout, y compris en prestance routière.

C’est terminé

La Heritage Edition 2026 inaugure une nouvelle couleur extérieure appelée Ninety Noir, un noir profond et intense. Elle repose sur des roues en alliage de 20 pouces à 20 rayons divisés, finition gris foncé métallisé. Des moulures et garnitures extérieures foncées complètent le style.

À l’intérieur, l’édition Heritage reçoit un cuir Rioja Red, une première dans la gamme LS. La console centrale arbore un emblème LS Heritage Edition gravé au laser, avec une broderie assortie sur les appuis-tête. Le bois noir premium Laser Special a été mis à jour avec un nouveau motif, et l’habitacle intègre de l’Ultrasuede au pavillon et aux pare-soleil. Un toit panoramique en verre est inclus de série, tout comme l’affichage tête haute.

La puissance provient d’un V6 biturbo de 3,4 litres développant 416 chevaux et 442 lb-pi de couple. La LS 500 accélère de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. Elle est équipée d’une boîte automatique à 10 rapports et d’un système de traction intégrale avec différentiel central à glissement limité Torsen.

Côté technologies, on retrouve un écran tactile de 12,3 pouces de série. Les services connectés accessibles via abonnement ou période d’essai incluent la navigation infonuagique avec données de circulation en temps réel, l’assistant intelligent avec reconnaissance vocale améliorée, ainsi que la fonction de clé numérique permettant d’accéder au véhicule et de le partager à partir d’un téléphone intelligent. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont aussi inclus.

La LS 500 Heritage Edition est équipée du système audio Mark Levinson Reference Surround Sound à 23 haut-parleurs avec technologie QuantumLogic Immersion, d’une caméra panoramique et du système d’aide au stationnement Advanced Park. Les sièges arrière chauffants complètent le confort à bord.

Le modèle reçoit de série le Lexus Safety System+ 3.0, qui comprend le système précollision avec détection des piétons, l’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, et plus encore.

Adieu, Lexus LS.