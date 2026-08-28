Hyundai pourrait exporter ses camionnettes et VUS à châssis séparé depuis les États-Unis

Hyundai travaille sur une gamme de modèles à châssis séparé, préfigurée par les concepts Crater et Boulder.

Une camionnette fera également partie de cette famille de modèles, qui sera fabriquée en Géorgie.

L’entreprise estime que ces modèles pourraient être exportés vers d’autres marchés mondiaux.

Au fil des décennies, Hyundai s’est implanté dans la plupart des segments du marché automobile en Amérique du Nord, mais n’a jamais défié les trois grands constructeurs américains sur leur propre terrain d’excellence : les camionnettes et VUS sur châssis séparé.

La situation pourrait toutefois bientôt changer, car le constructeur coréen travaille actuellement sur une gamme de modèles à châssis séparé, préfigurée par les concepts Boulder et Crater dévoilés lors des dernières éditions des salons de l’automobile de New York et de Los Angeles.

Bien que ces deux concepts soient des VUS à l’allure robuste, un concept de camionnette sera présenté lors de la prochaine édition du Salon de l’auto de New York.

En fait, la version de série de cette camionnette intermédiaire sera le premier modèle de cette gamme à arriver sur le marché en 2029.

Nous ignorons encore quel type de motorisation équipera ces modèles, ce qui laisse la porte grande ouverte à des groupes motopropulseurs à essence, hybrides, hybrides rechargeables ou entièrement électriques — des options que Hyundai propose déjà en Amérique du Nord.

Étant donné que Honda et Nissan travaillent tous deux sur des VUS robustes animés par de nouveaux groupes motopropulseurs hybrides V6, Hyundai pourrait opter pour une stratégie similaire, mais il est encore trop tôt pour l’affirmer.

Nous ne savons pas non plus si Kia et Genesis développeront leurs propres modèles basés sur cette plateforme à châssis en échelle, bien que cela semble probable.

D’après nos informations, tous les modèles coréens à châssis séparé destinés au marché nord-américain seront toutefois assemblés dans la même usine de Géorgie, quelle que soit la marque.

Cela signifie que l’usine sera particulièrement occupée, l’entreprise ayant déjà laissé entendre qu’elle exporterait ces modèles vers d’autres marchés internationaux où les grandes camionnettes et les VUS robustes pourraient rencontrer un franc succès. Le site augmentera sa capacité de production d’environ 500 000 unités afin de préparer leur arrivée.

Si tout se déroule comme prévu, l’usine Hyundai en Géorgie deviendra ainsi une importante plaque tournante d’exportation pour l’entreprise, avec des véhicules livrés aux quatre coins du globe.

Le constructeur table sur une hausse substantielle de 35 % de ses ventes mondiales d’ici 2030, la moitié de ce volume supplémentaire provenant de nouveaux segments où Hyundai n’est pas présent actuellement, tels que les camionnettes et VUS à châssis séparé.

Comme ces types de véhicules sont généralement très rentables pour leurs constructeurs, Hyundai s’attend à ce que sa marge d’exploitation passe de 6,2 % l’an dernier à plus de 9 % en 2030.

Nous aurons un premier aperçu de la vision de Hyundai pour une camionnette intermédiaire robuste à la fin du mois de mars 2027, lorsque le premier concept sera dévoilé à New York.

Source : Automotive News