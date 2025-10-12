Mercedes-Benz amène le Vision V à Montréal alors que les VLE et VLS approchent de la production

Le concept Vision V est une minifourgonnette électrique de grand luxe dévoilée au salon de Shanghai en avril dernier.

De ce concept découleront les VLE et VLS, qui auront chacune une version électrique et à essence.

La VLS sera axée sur le luxe et la VLE sera destinée à un usage plus familial. Cette dernière entrera en production l’an prochain.

Après l’avoir dévoilée à Shanghai en avril dernier et ensuite exposée à Los Angeles en août, Mercedes-Benz amène son concept Vision V à Montréal.

C’est aux studios MELS que nous avons eu l’occasion de voir cette minifourgonnette électrique de grand luxe de plus près.

Si cette catégorie de véhicule demeure plutôt inconnue en Amérique du Nord, elle est très importante en Europe et en Asie, particulièrement en Chine, ou les chefs d’entreprises et les célébrités préfèrent les minifourgonnettes aux berlines lorsqu’ils ont un chauffeur.

Mercedes-Benz tentera sa chance sur notre marché avec une paire de modèles qui seront inspirés par le Vision V : La VLE et la VLS.

Sans surprise, la VLS sera plus luxueuse et la VLE sera plus abordable, la première étant surtout destinée à un usage de type limousine alors que la seconde sera mieux adaptée à un usage familial. La VLS découlera plus directement du concept Vision V.

Le concept montre ce qui est possible lorsqu’on combine le summum du luxe de Mercedes-Benz avec un espace intérieur plus généreux que dans n’importe quel autre modèle de la marque.

Ainsi, son intérieur est revêtu entièrement de cuir Nappa blanc, les sièges, les montants latéraux, même le plancher! Le pavillon de toit quant à lui est recouvert de soie.

Au sujet des sièges, ceux du compartiment arrière sont réglables de plusieurs façons et peuvent notamment former un lit complètement plat ou une position de relaxation avec repose pied intégrés.

Mercedes-Benz veut créer un lounge mobile avec le Vision V, c’est pourquoi un écran flexible de 65 pouces sort du plancher et s’installe devant la partition électro chromique qui sépare le compartiment avant du compartiment arrière.

Pour rehausser l’expérience de visionnement, le Vision V dispose de 42 haut-parleurs et de 7 projecteurs. Ces derniers sont installés dans le plancher et le plafond afin d’illuminer les surfaces autour de l’écran, incluant les vitres latérales, qui peuvent être rendues opaques au touché d’un bouton.

Une tablette se déplie de l’accoudoir central comme en classe affaire sur les avions de ligne, mais contrairement à ceux-ci, la tablette du Vision V sert aussi de planche d’échecs. Les pièces en verre et en métal sont logées dans un des compartiments de rangement vitrés qui occupent les parois latérales du véhicule.

Mercedes-Benz est réaliste au sujet des éléments qui pourront ou ne pourront pas se retrouver dans le modèle de production.

Ainsi, ne vous attendez pas à voir l’écran flexible, un plancher recouvert de cuir, ou même les compartiments de rangement en verre dans les VLE et VLS qui seront offertes sur notre marché.

Le manufacturier souligne par contre que les modèles de production se démarqueront tout de même au sujet du divertissement des passagers.

De plus, la VLE disposera d’une configuration à six ou sept passagers alors que la VLS sera disponible en version à quatre passagers, comme le concept. L’intérieur de la VLE devrait aussi être plus résistant et moins salissant, donc on s’attend à y voir moins d’éléments blancs.

À l’extérieur, le concept Vision V montre une ligne très fluide ou tous les coins sont arrondis, du contour des vitres au large feu arrière qui forme un carré au périmètre de la lunette en verre perforé.

Cet élément lumineux comprend 450 éléments de DEL à lui seul et il illumine l’arrière du véhicule presqu’en entier.

L’éclairage joue d’ailleurs un rôle important dans la présence que la Vision V dégage, avec des animations et des éléments inédits.

Par exemple, les jantes de 24 pouces sont éclairées et la face avant affiche la grille des nouveaux véhicules électriques de la marque, c’est-à-dire qu’elle comporte des lamelles de vitre lumineuses et un design rappelant les célèbres grilles de la marque datant des années 50 et 60.

La circonférence de cette calandre est elle aussi lumineuse, gracieuseté de 200 éléments aux DEL, et elle est surplombée par une barre d’éclairage qui comporte 190 autres éléments d’éclairage, dont six de chaque côté qui forment un total de quatre étoiles à trois pointes, le logo de la marque.

Parlant du logo, le concept Vision V marque la première fois que la traditionnelle statuette de capot de Mercedes-Benz est elle aussi éclairée.

Mercedes expérimente avec de nouvelles technologies sur ce concept, notamment un lecteur d’empreinte digitale pour ouvrir la porte du conducteur et un capteur de reconnaissance faciale pour accéder à la cabine arrière via l’unique porte coulissante.

Il est trop tôt pour savoir si ces éléments seront conservés sur les VLE et VLS, mais dans un scénario ou la minifourgonnette est utilisée comme une navette d’aéroport ou comme transport exécutif, ils pourraient améliorer l’expérience des passagers, tout comme l’écran externe qui peut afficher le nom de la personne invitée à bord sur la porte coulissante.

Peu de détails techniques à propos des modèles de production sont connus, mais nous savons que Mercedes-Benz offrira à la fois des versions électriques et à essence de ses futures minifourgonnettes de luxe, mais pas d’hybrides, du moins pour le moment.

Les tests en laboratoire ont débuté il y a quelques semaines sur la VLE, qui pourrait donc être mise en marché avant sa cousine plus luxueuse.

Selon Mercedes-Benz, l’autonomie obtenue dans ces conditions est « bien supérieure » à 300 miles (483 kilomètres).

Contrairement à ses précédents fourgons offerts sur le marché Nord-Américain, aucune version cargo des VLE et VLS n’est prévue, ne risquant ainsi pas de réduire leur prestige face à des berlines ou des VUS de luxe plus traditionnels.

La production mondiale devrait débuter dès la fin de l’année prochaine, avec une introduction sur les principaux marchés prévue pour le courant de 2027.