Les VE dépassent les modèles à moteur à combustion interne en Europe pour la première fois

Les immatriculations de VE ont bondi de 52,2 % en août, bien que les véhicules hybrides soient demeurés la principale catégorie de motorisation en Europe.

Les véhicules électriques à batterie ont dépassé les voitures conventionnelles à essence et diesel en Europe en août 2026.

Les immatriculations européennes de véhicules à essence et diesel ont reculé de 23,4 % jusqu’à maintenant en 2026.

Les véhicules hybrides sont demeurés la principale catégorie de motorisation en Europe, avec 3,33 millions d’immatriculations jusqu’en août.

Les véhicules électriques à batterie ont dépassé les voitures conventionnelles à essence et diesel combinées en Europe pour la première fois en août 2026. Il s’agit d’un jalon mensuel important pour le marché des véhicules neufs de la région.

Les données de l’Association des constructeurs européens d’automobiles montrent que 243 207 véhicules électriques à batterie ont été immatriculés dans 31 marchés européens, notamment dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, en Norvège, en Suisse et en Islande. Cela représentait une hausse de 52,2 % par rapport à août 2025.

Les immatriculations combinées de véhicules à essence et diesel ont reculé de 23,4 % sur un an, pour s’établir à 202 931 unités. Les VE ont par conséquent terminé le mois avec environ 40 000 immatriculations de plus que ces deux catégories de motorisation courantes.

Les VE ont représenté 29,2 % de l’ensemble des immatriculations européennes en août, comparativement à 24,4 % pour les véhicules à essence et diesel combinés. Cette comparaison exclut toutefois les véhicules hybrides, dont bon nombre utilisent encore un moteur à combustion interne.

Les véhicules hybrides sont demeurés la plus importante catégorie de motorisation en Europe au cours des huit premiers mois de 2026, avec 3 334 039 immatriculations. Durant la même période, les ventes de VE ont totalisé 2 133 364 unités dans les 31 pays du marché, tandis que les véhicules à essence et diesel ont atteint 2 558 782 unités.

Une étude distincte du groupe de défense Transport & Environment, établi à Bruxelles, a uniquement mesuré les immatriculations dans l’Union européenne. Elle a révélé que les ventes de VE dans l’UE avaient progressé de 45 % sur un an, pour atteindre 1,64 million de véhicules entre janvier et août. Les VE représentaient 22 % du marché de l’UE, soit une augmentation de six points de pourcentage.

Cette croissance est attribuée à une hausse considérable de l’offre de produits. Le nombre de modèles électriques proposés en Europe a augmenté de 50 % au cours de 2026, alors que les constructeurs ont ajouté des véhicules moins coûteux et cherché à atteindre les cibles européennes en matière d’émissions.

Les constructeurs européens représentaient près de 60 % des modèles électriques offerts, ayant lancé 16 nouveautés au cours du premier semestre. Les constructeurs chinois détenaient une part de 21 % de la sélection de VE offerte et ont ajouté 11 modèles.

Les incitatifs à l’achat continuent également d’influencer la demande. L’Allemagne a instauré une aide rétroactive pouvant atteindre 6 000 € (9 580 $ CA) pour les achats de VE admissibles en 2026. Le Royaume-Uni offre une aide pouvant atteindre 10 % pour les VE admissibles dont le prix est inférieur à 37 000 £ (69 750 $ CA).

La hausse des coûts de l’essence et du diesel a ajouté un autre facteur. Transport & Environment a indiqué que les prix du diesel avaient augmenté de 38 % depuis le début du conflit avec l’Iran, ajoutant environ 30 € (48 $ CA) au coût d’un plein de 50 litres.

Source: Reuters