Les données provenant des encans et des annonces de vente montrent que le taux de titres « véhicule reconstruit » des Tesla dépasse celui des véhicules à moteur à combustion interne du même âge et des autres véhicules électriques.

Les modèles Tesla affichaient des taux de titres « véhicule reconstruit » d’environ 18 % à 19 %.

Les véhicules comparables âgés de cinq à huit ans affichaient un taux moyen de 7,5 %.

Les données provenant des encans ne représentent pas l’ensemble du parc de véhicules Tesla immatriculés.

Selon une analyse réalisée par EpicVIN à partir de données provenant d’encans et d’annonces de vente, les véhicules Tesla se retrouvent avec un titre « reconstruit » dans des proportions nettement plus élevées que les véhicules comparables à moteur à combustion interne et électrique.

Le fournisseur de rapports d’historique automobile a examiné 273 millions de numéros d’identification de véhicule couvrant 338 modèles. Son ensemble de données d’août 2026 indiquait que 13,7 % de tous les véhicules examinés avaient un titre « reconstruit ». Les modèles Tesla affichaient des taux d’environ 18 % à 19 %. En bref, près d’une Tesla sur cinq aux États-Unis avait déjà été déclarée perte totale dans le cadre de cette étude.

L’âge des véhicules rend cet écart particulièrement notable. Les Tesla incluses dans l’étude avaient en moyenne 5,2 ans, tandis qu’EpicVIN a calculé un taux de titres de « reconstruit » de 7,5 % pour les véhicules âgés de cinq à huit ans. Le résultat de Tesla était donc plus de deux fois supérieur à la moyenne de ce groupe d’âge.

Parmi les marques toujours en activité, GMC se classait au deuxième rang avec un taux de titres « reconstruit » de 8,3 %. Les marques affichant des pourcentages supérieurs à ceux de Tesla comprenaient Saturn, Mercury et Pontiac, mais le parc de ces marques disparues avait en moyenne plus de 20 ans. Saturn affichait un taux de 24,4 % et un âge moyen des véhicules de 22,8 ans.

La Model 3 comptait le plus grand nombre de véhicules électriques dotés d’un titre « reconstruit » dans l’ensemble de données. L’entreprise a recensé 341 078 berlines Model 3 portant cette mention, soit 19 % des exemplaires de la Model 3 étudiés. La Model Y affichait un taux légèrement supérieur de 19,1 %, bien qu’un nombre moins élevé de véhicules ait été recensé.

Les autres véhicules électriques ne suivaient pas la même tendance. La Nissan Leaf affichait un taux de titres « reconstruit » de 9,5 %, contre 2,4 % pour la Hyundai Ioniq 5. Toutefois, la Ioniq 5 est arrivée sur le marché plusieurs années après le lancement des Model 3 et Model Y par Tesla, ce qui limite les comparaisons directes fondées sur l’âge.

Un titre de reconstruit indique généralement qu’un assureur a déclaré un véhicule perte totale parce que les coûts de réparation estimés dépassaient une proportion établie de sa valeur marchande. Cela n’indique pas nécessairement une mauvaise fiabilité, des dommages importants ou un comportement dangereux de la part du conducteur.

Plusieurs facteurs économiques pourraient contribuer aux résultats de Tesla. Les véhicules électriques ont subi une dépréciation importante, tandis que les hausses et les baisses répétées apportées par Tesla aux prix de ses véhicules neufs ont exercé une pression supplémentaire sur les valeurs d’occasion. Des valeurs résiduelles plus faibles font en sorte que les coûts de réparation à la suite d’une collision peuvent plus facilement dépasser le seuil financier à partir duquel un assureur déclare un véhicule perte totale.

Les coûts de réparation jouent probablement aussi un rôle. La main-d’œuvre, les pièces de remplacement, les travaux structurels et les inspections liées à la batterie peuvent rendre la remise en état d’une Tesla endommagée plus coûteuse.

L’étude ne mesure pas l’ensemble du parc de véhicules Tesla immatriculés. Comme EpicVIN a tiré ses données des encans et des annonces de vente plutôt que des registres gouvernementaux, les véhicules endommagés et reconstruits pourraient y être représentés de manière disproportionnée. Les résultats décrivent donc les véhicules qui se retrouvent dans ces circuits.

Source: InsideEvs