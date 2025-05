Tesla lance un Model Y RWD plus abordable aux États-Unis, mais il est impossible de commander un véhicule neuf en ligne au Canada

Une nouvelle version RWD du Model Y pourrait stimuler les ventes aux États-Unis – mais pas au Canada

Tesla lance un Model Y à propulsion vendu 44 990 $ US, admissible à un crédit d’impôt fédéral de 7 500 $

Le site canadien de Tesla ne permet plus la commande en ligne de véhicules neufs

Ce lancement survient dans un contexte de baisse des ventes et de retards dans la production de véhicules électriques abordables

Mardi, Tesla a dévoilé une nouvelle version de son VUS électrique Model Y aux États-Unis : une version à longue autonomie et à propulsion, offerte au prix de 44 990 $ US avant incitatifs. Si vous vous demandez ce qui est offert au Canada, vous ne trouverez que des liens qui redirigent vers l’inventaire existant.

Aux États-Unis, ce Model Y RWD est admissible au crédit d’impôt fédéral de 7 500 $, ce qui réduit son prix réel à 37 490 $ US. Le site américain de Tesla affiche ce nouveau prix, et le véhicule est désormais disponible à la commande.

En ce qui concerne les commandes au Canada, nous avons constaté qu’en date du 7 mai 2025, il n’était plus possible de passer une commande via le site de Tesla Canada. En cliquant sur l’onglet « Véhicules », l’option « Commande » s’affiche toujours, mais mène directement à la page d’inventaire.

Tesla aurait-elle temporairement – ou définitivement – suspendu la vente de véhicules neufs au Canada à cause de la guerre tarifaire en cours? Dès la page d’accueil, une bannière indique : « Explorez l’inventaire à prix pré-tarifaire jusqu’à épuisement des stocks», un message qui suit l’utilisateur partout sur le site.

Tesla a fait couler beaucoup d’encre au Canada cette année, et pas uniquement à cause des liens de Musk avec l’administration Trump. On pense notamment à la controverse entourant les subventions fédérales pour VÉ et à l’exclusion complète de Tesla par certaines provinces de ses programmes d’incitatifs.

Empêcher les consommateurs de commander un véhicule neuf serait-il une mesure de représailles? Ça en a tout l’air…

Quant au nouveau Model Y RWD lancé aux États-Unis, son arrivée suit des rumeurs de longue date voulant que Tesla prévoyait une version plus dépouillée de son VUS le plus vendu afin d’en abaisser le prix. Cela aidera-t-il à relancer les ventes chez nos voisins du Sud? Une chose semble certaine : le Canada ne contribuera pas à améliorer les chiffres pour le moment.

Les ventes mondiales de Tesla ont chuté de 13 % au premier trimestre, atteignant leur plus bas niveau en près de trois ans. L’Europe aussi connaît un net recul. Selon les analystes, la concurrence accrue de constructeurs comme BYD et Hyundai, combinée à la controverse entourant les déclarations politiques d’Elon Musk, explique en partie cette baisse.

Souhaitez-vous une version plus courte ou un titre accrocheur pour les réseaux sociaux?