Acura met fin à la production de la TLX

Acura cessera la production de la berline TLX ce mois-ci, recentrant ses efforts en Amérique du Nord sur les VUS et les véhicules électriques.

La production de la TLX prendra fin en juillet alors qu’Acura privilégie les ventes de VUS et de véhicules électriques.

Les ventes de la TLX ont chuté de 55 % aux États-Unis en 2024, et ont continué de reculer au début de 2025 en raison de changements de production.

L’Integra devient la seule berline d’Acura, alors que la marque élimine graduellement les modèles à essence et ajoute des VUS électriques à sa gamme.

Acura mettra fin à la production de sa berline sport intermédiaire TLX d’ici la fin juillet. Une bien triste nouvelle pour les amateurs de berlines et de la marque. Depuis la séduisante Acura TL de 2004 à 2008, la TLX était sans doute le modèle le plus raffiné et dynamique de la marque de luxe de Honda. Acura ne conservera désormais qu’une seule voiture dans sa gamme, recentrant ses activités vers les VUS et les véhicules électriques.

La TLX de deuxième génération, mise à jour pour l’année-modèle 2024, était l’un des deux derniers modèles à carrosserie tricorps offerts par la marque. Une fois la production arrêtée, l’Integra sera la seule berline au catalogue. Celle-ci a d’ailleurs été rafraîchie pour l’année-modèle 2026.

Cette décision survient alors que la demande des consommateurs continue de pencher massivement vers les VUS. Comme plusieurs autres constructeurs, Acura concentre donc ses investissements sur ses gammes de VUS et de véhicules électriques.

Selon les données du constructeur, les ventes de TLX ont chuté de 55 % en 2024, pour atteindre 7 478 unités. Pour les six premiers mois de 2025, les ventes ont encore baissé de 14 %, atteignant seulement 3 634 unités. Au Canada, les ventes ont également diminué de 35,5 % jusqu’à présent en 2025. L’an dernier, les livraisons avaient reculé de 14 %. Honda a regroupé la production de la TLX, de l’Accord et de l’Integra sur une même chaîne à son usine de Marysville, en Ohio, laquelle est en pleine transformation pour accueillir la production de véhicules électriques. Le RSX, un VUS électrique compact conçu sur la nouvelle plateforme EV interne de Honda, devrait d’ailleurs arriver sur le marché au début de l’an prochain.

« La migration vers les véhicules utilitaires ne s’est jamais arrêtée, même dans le segment du luxe », explique Stephanie Brinley, directrice associée chez S&P Global Mobility. Elle souligne que, même si les berlines de luxe sont encore plus populaires que les modèles grand public, leur part de marché est passée de 22 % en 2022 à 18 % en 2023.

Brinley ajoute que les contraintes de production ont affecté l’offre de TLX, contribuant à la baisse des ventes. « Les ajustements de production limitent leurs ventes puisqu’ils ne peuvent pas construire suffisamment d’unités. Avec une refonte de l’Accord à l’horizon, ils doivent décider s’il vaut la peine d’investir dans les deux véhicules ou de laisser tomber la TLX », dit-elle.

L’abandon de la TLX devrait simplifier le processus manufacturier, alors qu’Acura augmente la cadence de production du RSX. « Ça ne libère pas beaucoup de volume à l’usine, mais ça leur donne un peu de marge de manœuvre », ajoute Brinley.

La gamme de VUS d’Acura joue désormais un rôle central dans sa stratégie. Aux États-Unis, le MDX à trois rangées est le modèle le plus vendu, suivi du RDX. Au Canada, c’est l’inverse : le RDX domine. Le nouvel ADX, lancé plus tôt cette année, se positionne au bas du segment compact et séduit une clientèle plus jeune.

Le multisegment électrique ZDX est déjà offert sur le marché, tandis que le RSX deviendra le premier véhicule de série conçu sur la plateforme 100 % électrique développée par Honda. Le constructeur vise une gamme entièrement électrique, bien que Brinley précise que le rythme de cette transition dépendra de la demande des consommateurs.

La TLX était vendue exclusivement aux États-Unis, au Canada et au Moyen-Orient.