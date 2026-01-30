Les marques chinoises atteignent 9,5 % des ventes automobiles européennes en décembre

Les constructeurs chinois dépassent désormais leurs rivaux sud-coréens en Europe, portés par la demande de véhicules électriques et hybrides.

Les marques chinoises ont atteint 9,5 % du marché automobile européen en décembre 2025, menées par les ventes de véhicules électriques.

Les constructeurs chinois ont doublé, sur un an, leur part de marché des véhicules électrifiés en Europe.

Les investissements dans des usines locales et les ventes d’hybrides compensent les tarifs de l’UE, alors que l’expansion se poursuit.

Les voitures de marques chinoises représentent près d’une voiture particulière sur dix vendue en Europe en décembre 2025, marquant une part de marché record de 9,5 %, portée par de fortes ventes de véhicules électriques et de VEHR.

Non seulement leur part du gâteau a augmenté, mais les marques chinoises ont dépassé les concurrents sud-coréens sur une base trimestrielle pour la première fois, des constructeurs comme BYD, Chery, Leapmotor et la marque MG de SAIC Motor accélérant leur présence sur plusieurs marchés européens.

La croissance a été particulièrement forte dans le segment des véhicules électrifiés. Les constructeurs chinois ont représenté 16 % des ventes de voitures électrifiées en Europe en décembre et 11 % pour l’ensemble de 2025, soit plus du double de leur part de 2024, selon une analyse de Bloomberg basée sur des données de Dataforce. Ces chiffres reflètent à la fois les modèles de marques chinoises et ceux construits en Chine pour des constructeurs internationaux, dont Tesla, Volkswagen, BMW et Renault.

La hausse des importations de véhicules chinois accentue la pression croissante sur les constructeurs automobiles européens, déjà affectés par les restrictions commerciales américaines et par la baisse de leur part de marché en Chine. Le secteur automobile européen soutient plus de 13 millions d’emplois et représente plus de 7 % du PIB de l’UE.

Les constructeurs chinois, confrontés à une surcapacité sur leur marché intérieur et à un accès limité aux marchés nord-américains (jusqu’à récemment), concentrent leurs efforts sur l’Europe. BYD a annoncé le 24 janvier son intention d’augmenter ses exportations de près de 25 % en 2026. Parallèlement, les constructeurs européens lancent des modèles de véhicules électriques plus compétitifs, notamment la prochaine Twingo de Renault et la Citroën e-C3 de Stellantis.

Les constructeurs automobiles chinois ont dépassé les marques américaines dans la région au deuxième trimestre de 2025 et ont devancé les entreprises sud-coréennes au quatrième trimestre.

Les groupes industriels et les syndicats ont exprimé des inquiétudes quant aux pertes d’emplois. Roberto Vavassori, président de l’Anfia en Italie et dirigeant chez Brembo, a averti que plus de 110 000 emplois de l’industrie automobile ont été perdus en Europe au cours des 18 derniers mois. Sans intervention politique, a-t-il déclaré, ces emplois pourraient ne pas être remplacés.

Pour renforcer leurs positions, les entreprises chinoises augmentent leurs investissements locaux. Stellantis prévoit de commencer la production de modèles Leapmotor à Saragosse, en Espagne. Chery poursuit un projet de production de véhicules électriques à Barcelone par l’entremise d’un partenaire local. BYD construit également des usines et des centres de design en Europe et s’est engagée à s’approvisionner localement en pièces.

En réponse aux préoccupations croissantes, l’UE a instauré des tarifs sur les véhicules électriques chinois à la fin de 2024 après avoir enquêté sur les subventions gouvernementales. Les marques chinoises ont réagi en accélérant les ventes de véhicules hybrides rechargeables tout en maintenant la croissance des véhicules électriques. Un nouveau cadre politique à l’étude comprend des prix minimums à l’importation et d’éventuelles révisions de l’élimination progressive des moteurs à combustion interne prévue pour 2035.

Source: Automotive News