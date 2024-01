Les constructeurs croient que la proposition de Trump nuirait aux ventes de VÉ

Retirer les crédits de l’IRA pourrait tuer les investissements électriques

L’ancien président a longtemps été critique envers les véhicules électriques

Une nouvelle administration américaine pourrait signifier un arrêt de la croissance des ventes de VÉ. C’est ce qu’affirment Nissan et GM après que les conseillers de l’ancien président Trump ont déclaré qu’il prévoyait de réduire l’Inflation Reduction Act (loi sur la réduction de l’inflation) pour les technologies vertes s’il était élu en 2024.

La loi sur la réduction de l’inflation (IRA) est à l’origine d’importantes mesures d’incitation pour les acheteurs de véhicules électriques. Ces derniers doivent acheter des modèles électriques construits (et dont les pièces, comme les batteries, proviennent) aux États-Unis et chez quelques-uns de leurs partenaires commerciaux. Cette législation a permis d’investir des dizaines de milliards dans la construction de batteries et de VÉ dans le pays.

Le Financial Times rapporte que le PDG de Nissan a déclaré que « la pénétration des VÉ sera beaucoup plus prometteuse avec ce type de loi », c’est-à-dire si l’IRA reste en place. Le directeur financier de GM a déclaré que l’IRA présentait « d’énormes avantages ». « Nous ne voulons pas nous retrouver à dire que le programme de ce véhicule est vraiment bon grâce à l’IRA, puis que l’IRA disparaît et que, soudain, le véhicule ne peut plus rapporter d’argent », a-t-il déclaré.

Les crédits d’impôt, qui peuvent atteindre 7 500 dollars, aident les acheteurs de VÉ, mais aussi les constructeurs automobiles en stimulant les ventes, en améliorant l’échelle et donc la rentabilité. En les supprimant, les constructeurs automobiles pourraient avoir plus de mal à dégager des bénéfices à mesure que la technologie arrive à maturité.

Les entreprises coréennes de batteries, notamment LG Energy Solution, SK On et Samsung SDI, ont toutes créé des coentreprises avec des constructeurs automobiles aux États-Unis et dépensent des milliards pour construire des usines de batteries. La suppression de l’IRA ou toute mesure visant à réduire les ventes de véhicules électriques ou à lever les restrictions en matière d’approvisionnement en batteries pourrait freiner ou arrêter ces investissements, ce qui nuirait aux États où ils sont censés être réalisés.