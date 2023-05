Les 10 véhicules les plus durables en Amérique du Nord

Les 10 véhicules les plus durables sont des camions et des VUS.

Les véhicules Toyota représentent un tiers des 23 véhicules ayant la plus longue durée de vie.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cette liste de véhicules à longue durée de vie est importante et inquiétante. Il a été dit qu’un véhicule « vert » est un véhicule qui dure longtemps et qui couvre beaucoup de terrain au cours de sa vie. La triste réalité de cette liste est que tous ces véhicules sont de grands buveurs de carburant.

Néanmoins, avec un entretien adéquat, ces dix véhicules (la liste complète comprend 23 modèles) ont 40 % de chances ou plus d’atteindre les 400 000 km que la voiture, le camion ou le VUS moyen. Parmi les dix premiers, quatre sont des pick-up de gros tonnage de type Heavy Duty, qui sont généralement des bêtes de somme conçues pour faire de la distance. Les six autres sont des véhicules « ordinaires ».

L’élément le plus remarquable est que, sur ces six véhicules, cinq sont des VUS ou des camions Toyota. Et si vous vous demandez où se trouve la première voiture, c’est en 11e position et c’est aussi une Toyota, en l’occurrence une Avalon.

« Il n’est pas surprenant de voir autant de camions, y compris des poids lourds, sur cette liste », a déclaré Karl Brauer, analyste exécutif d’iSeeCars.com. « Les camions comme le Ford F-Series Super Duty sont des véhicules de travail, souvent achetés par des entreprises pour servir de ressource clé dans le succès de la société. Nous avons également constaté que des modèles comme le Toyota Land Cruiser et le Sequoia affichent systématiquement une longue durée de vie potentielle lorsque l’on examine les données du marché. »

Voici les 10 véhicules les plus durables :