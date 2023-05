Le Volvo EX30 sera dévoilé le 7 juin

Le design du Volvo EX30 n’est pas sans rappeler celui de l’EX90.

Le véhicule sera purement électrique.

On peut s’attendre à au moins deux livrées distinctes.

Sa venue était déjà confirmée, mais voilà, on en sait un peu plus depuis aujourd’hui sur son dévoilement à venir. Le Volvo EX30 sera présenté le 7 juin prochain, son constructeur qui a aussi publié une courte vidéo montrant quelques traits spécifiques du très attendu multisegment de poche exclusivement alimenté par les électrons.

Volvo a déjà dévoilé les détails entourant le grand et puissant EX90, mais en ce qui a trait à ce nouveau EX30, les informations sont plus vagues. En plus de cette vidéo publiée sur le web, des images techniques ont aussi été découvertes, montrant ce à quoi il faut s’attendre de la part du multisegment électrique urbain.

On y découvre un véhicule aux proportions similaires à celles de l’actuel XC40, mais avec une silhouette plus aérodynamique et un faciès très proche de celui implanté à l’avant du nouveau EX90 avec ces phares logés de part et d’autre de ce bouclier dépourvu de tout type de grillage. À l’arrière, la signature des feux de jour se veut un mélange entre ce qui est offert chez Polestar avec cette signature très rectangulaire et les autres utilitaires de la marque.

Plus tôt cette année, le grand manitou de la marque, Jim Rowan, a décrit le futur modèle comme très important pour la marque suédoise. Le principal intéressé avait également mentionné que le prix serait abordable, que le véhicule serait très sécuritaire et que son autonomie et son niveau de qualité allaient se retrouver à bord d’un véhicule de bonne taille. Le but avec ce nouveau EX30 est de séduire une clientèle plus jeune, avec notamment une expérience de vente en ligne.

Il est trop tôt pour confirmer cette information, mais une rumeur circule déjà sur le web à l’effet que la plateforme retenue pour servir de base à ce futur multisegment électrique serait la plateforme SEA appartenant au groupe Geely, le géant chinois qui est déjà derrière la marque d’origine suédoise. Il est également permis de croire que le petit véhicule sera disponible en configuration à deux roues motrices arrière ou avec un rouage intégral et deux moteurs.

On en saura plus le 7 juin prochain.