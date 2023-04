Le Volvo EX90 Excellence est un VUS pour quatre passagers équipé d’un réfrigérateur

Volvo a dévoilé le nouveau EX90 Excellence au Salon de l’Auto de Shanghai.

Comme le précédent XC90 Excellence, ce modèle s’adresse à ceux qui veulent se faire conduire par un chauffeur.

La plupart des ventes devraient venir de la Chine.

Volvo a dévoilé l’EX90 Excellence, une nouvelle version haut de gamme de son dernier modèle, cette semaine au salon de l’automobile de Shanghai.

Comme le précédent XC90 Excellence, ce nouveau modèle est un grand VUS destiné aux acheteurs qui aiment se faire conduire.

C’est pourquoi l’arrière de l’habitacle a été largement modifié, avec la suppression de la troisième rangée.

Cela laisse suffisamment d’espace pour installer deux grands sièges baquets dans la rangée du milieu, similaires à ceux installés à l’avant.

En plus d’être chauffants, ces sièges sont dotés d’une fonction de massage et de coussins sous l’appui-tête.

Ce qui distingue vraiment l’Excellence des autres modèles EX90, c’est la console centrale arrière qui comprend, entre autres, un réfrigérateur pouvant accueillir une grande bouteille.

Les commandes situées entre les sièges arrière comprennent les réglages de la climatisation et du confort des sièges, mais aussi une grande pièce en cristal qui est en fait un interrupteur qui commande le diffuseur de parfum.

Selon Volvo, ces caractéristiques, associées à un nouveau système d’éclairage d’ambiance, confèrent à l’habitacle de l’EX90 Excellence une atmosphère relaxante qui peut être renforcée par le système audio Bowers & Wilkins, spécialement réglé pour l’habitacle à quatre places.

Comme pour les autres modèles EX90, la sellerie comprend du Nordico, un nouveau matériau fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées, et des mélanges de laine sur mesure.

Ce choix découle de la décision du constructeur automobile d’abandonner l’utilisation du cuir dans ses véhicules électriques, dans un souci de développement durable. Dans le même esprit, Volvo assure que la laine utilisée dans ses sièges provient de sources certifiées durables et sans cruauté animale.

L’ensemble des technologies embarquées est également similaire à celui des autres modèles EX90. Celui-ci étant le modèle Volvo le plus récent et le plus avancé technologiquement à ce jour, cela signifie que l’Excellence bénéficie d’un capteur Lidar pour son système d’aide à la conduite de niveau 2.

En outre, le groupe motopropulseur électrique reste inchangé, le constructeur revendiquant jusqu’à 650 kilomètres d’autonomie selon la méthode de test CLTC, connue pour être plus optimiste que les chiffres de l’EPA utilisés en Amérique du Nord.

L’autre domaine dans lequel l’EX90 Excellence se distingue du reste de la gamme est le design extérieur, mais les changements se limitent à des jantes forgées uniques de 22 pouces et à une peinture bicolore.

Le transport de VIP étant une activité importante en Chine, c’est là que la plupart des unités du EX90 Excellence devraient être vendue, ce qui explique pourquoi Volvo a choisi de le lancer d’abord dans ce pays.

Les prix et d’autres détails devraient être annoncés prochainement pour les autres marchés mondiaux, mais la société précise que cette version sera produite en quantité limitée, ce qui signifie que vous n’en verrez peut être pas chez votre concessionnaire local.