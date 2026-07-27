Honda évalue une expansion aux É.-U. tandis que le Canada cherche à stabiliser son secteur manufacturier

Honda évalue ses futurs besoins de production en Amérique du Nord alors que l’incertitude commerciale persistante nuit aux investissements manufacturiers à long terme dans la région.

Honda évalue la possibilité d’établir une huitième usine d’assemblage en Amérique du Nord.

Les tarifs douaniers américains continuent de nuire à la compétitivité du secteur manufacturier canadien.

Le complexe d’Alliston demeure pleinement utilisé malgré une incertitude croissante à long terme.

Honda évalue la possibilité d’ajouter une huitième usine d’assemblage de véhicules en Amérique du Nord alors que le constructeur automobile se prépare à répondre à la demande future dans la région. Cette décision influencera la répartition de la production future au sein de son réseau manufacturier.

L’entreprise a confirmé qu’elle réévalue continuellement ses besoins de production, mais a souligné qu’aucune décision n’avait été prise concernant une nouvelle installation. Le PDG de Honda, Toshihiro Mibe, a récemment déclaré qu’une usine supplémentaire pourrait accroître la capacité de production tout en procurant une plus grande souplesse opérationnelle à mesure que les ventes continuent de progresser en Amérique du Nord.

La logique veut que les États-Unis constituent la destination la plus probable si le projet devait aller de l’avant, particulièrement si les tensions commerciales actuelles et les tarifs douaniers sur les véhicules demeurent irrésolus. Puisque les États-Unis représentent le plus important marché régional de Honda, l’établissement d’une nouvelle production dans ce pays réduirait l’exposition aux tarifs douaniers et simplifierait l’accès aux consommateurs.

Cette réflexion survient seulement quelques mois après que Honda eut suspendu pour une durée indéterminée son investissement précédemment annoncé de 15 milliards de dollars canadiens dans une chaîne d’approvisionnement pour véhicules électriques en Ontario. Ce projet comprenait des installations d’assemblage de véhicules électriques, de fabrication de batteries et de transformation de matériaux pour batteries qui devaient accroître considérablement les activités canadiennes de l’entreprise.

Le complexe manufacturier de Honda à Alliston, en Ontario, continue de fonctionner à plein régime et emploie plus de 4 000 travailleurs qui assemblent les Civic, CR-V et moteurs à quatre cylindres. Malgré les tarifs douaniers américains qui touchent les véhicules fabriqués au Canada, l’entreprise a maintenu sa production.

Environ les trois quarts des quelque 400 000 véhicules produits annuellement à Alliston sont exportés vers les États-Unis. Honda fabrique également le CR-V dans des usines situées en Ohio et en Indiana, ce qui lui procure une capacité de production nord-américaine supplémentaire.

Les observateurs de l’industrie soulignent qu’une autre usine d’assemblage servirait principalement à soutenir la croissance plutôt qu’à remplacer immédiatement la production canadienne. Toutefois, une capacité nord-américaine accrue pourrait intensifier la concurrence entre les installations de Honda au moment d’attribuer les futurs programmes de véhicules, ce qui pourrait avoir une incidence sur les volumes de production à long terme au Canada.

La gamme de véhicules hybrides de Honda continue d’afficher une forte progression des ventes. Le CR-V est demeuré l’un des modèles les plus performants de l’entreprise durant la première moitié de 2026, avec plus de 250 000 exemplaires vendus au Canada et aux États-Unis.

Les dirigeants ont également prévenu que la compétitivité du secteur manufacturier canadien dépend de facteurs qui vont au-delà des seuls tarifs douaniers. Le PDG de Honda Canada, Dave Jamieson, a récemment déclaré que la prolongation des barrières commerciales, les prochaines réglementations fédérales sur les émissions des véhicules et l’arrivée potentielle de véhicules construits en Chine et subventionnés pourraient rendre de plus en plus difficile le maintien de l’assemblage de véhicules à grande échelle au Canada.

Les usines nord-américaines de Honda fonctionnent actuellement à environ 90 % de leur capacité, ce qui laisse peu de marge pour une forte croissance de la production sans capacité supplémentaire. Parallèlement, l’incertitude entourant les négociations relatives à l’ACEUM et la future politique commerciale américaine pourrait retarder toute décision d’investissement majeure jusqu’à ce que le contexte réglementaire à long terme devienne plus clair.

Source: Automotive News