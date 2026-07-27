BMW commencera l’assemblage de batteries en Caroline du Sud en décembre

La nouvelle usine du constructeur automobile à Woodruff réalise actuellement des essais de préproduction.

Ces batteries seront utilisées dans le futur VUS électrique iX5.

Cette usine devrait employer 300 travailleurs et fonctionner avec deux équipes de travail.

Trois ans après la première pelletée de terre, BMW s’apprête à lancer la production en série de batteries haute tension dans sa nouvelle usine de Woodruff, en Caroline du Sud.

Ce sera la première fois que le constructeur allemand fabriquera des batteries pour ses véhicules électriques en Amérique du Nord.

Sans surprise, ces batteries alimenteront le futur VUS électrique iX5, qui sera produit à Spartanburg, en Caroline du Sud, à environ 24 kilomètres de la nouvelle usine de Woodruff.

L’iX5 fait partie de la famille de modèles électriques Neue Klasse de BMW, qui appartient à une nouvelle génération de VÉ haut de gamme européens, tout comme le Mercedes-Benz GLC EV et le Volvo EX60.

À ce titre, l’iX5 exploite une architecture électrique de 800 volts permettant des vitesses de recharge rapides atteignant 460 kW.

L’autonomie est également un élément clé de cette nouvelle génération de véhicules électriques, et l’iX5 ne reste pas en retrait, affichant une autonomie d’environ 700 kilomètres sur une charge complète grâce à une batterie de 144 kWh, selon BMW.

Au cœur de ces deux caractéristiques se trouve la batterie de sixième génération, qui offrirait une densité énergétique supérieure de 20 % à celle qu’elle remplace.

Derrière cette amélioration se cachent de nouvelles cellules cylindriques, dont l’iX5 utilise environ 1 000 unités.

Ces cellules sont fabriquées par l’entreprise de propriété chinoise AESC, du moins pour l’instant.

En effet, le fournisseur était en train d’ouvrir sa propre usine américaine à Florence, en Caroline du Sud, jusqu’en juin 2025, moment où le projet a été mis en pause en raison du ralentissement des ventes de véhicules électriques et des nouvelles politiques commerciales aux États-Unis.

Depuis, AESC aurait éprouvé des difficultés à trouver du financement pour achever la construction de son installation et a dû revoir certains plans, car l’équipement de production qu’elle prévoyait d’importer de Chine serait désormais assujetti à d’importants tarifs douaniers.

BMW indique qu’AESC a réussi à contourner ce problème pour fournir des cellules destinées aux essais actuels de préproduction, mais l’avenir à long terme de ce partenariat reste incertain, le constructeur s’engageant à trouver un fournisseur établi aux États-Unis pour ses cellules.

À l’heure actuelle, l’usine de batteries de BMW à Woodruff couvre environ 1 million de pieds carrés, soit une superficie similaire à celle de l’usine d’assemblage de Spartanburg lors de son ouverture en 1994. Depuis, cette dernière a décuplé sa superficie pour devenir la plus grande usine de production de BMW au monde.

Lorsqu’elle atteindra sa pleine production en série en décembre 2026, l’usine de Woodruff emploiera environ 300 personnes réparties sur deux équipes, avec un recours massif à la robotique et à l’intelligence artificielle.

En effet, l’entreprise affirme que cette usine comptera 250 robots et des procédés de production « assistés par l’IA » afin de garantir qu’aucune batterie sortant de la chaîne de montage ne présente de défaut de fabrication.

L’intelligence artificielle est également utilisée pour former les employés, qui peuvent acquérir de l’expérience dans leurs tâches grâce à un programme de réalité virtuelle spécialement développé.

Bien que l’iX5 soit le seul modèle à utiliser les batteries fabriquées à Woodruff au départ, BMW a l’intention de lancer au moins cinq autres modèles électriques qui seront produits aux États-Unis d’ici la fin de la décennie.

Source : Automotive News