Le Volkswagen Atlas 2027 arrive au Canada, à partir de 56 245 $

Le Volkswagen Atlas entre dans une nouvelle génération pour l’année-modèle 2027.

Les livraisons du nouvel Atlas à travers le pays devraient commencer cette semaine.

L’Atlas Cross Sport, étroitement apparenté, devrait suivre sous peu.

Le tout nouveau Volkswagen Atlas 2027 fait désormais son entrée chez les concessionnaires d’un bout à l’autre du Canada, et les livraisons aux clients devraient débuter plus tard cette semaine.

Reposant sur la même plateforme MQB que son prédécesseur, l’Atlas 2027 conserve également le même groupe motopropulseur, composé d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 L et d’une boîte automatique à huit rapports jumelée à la traction intégrale 4Motion.

Le moteur a toutefois été revu pour offrir davantage de puissance et une meilleure efficacité énergétique : les chiffres indiquent désormais une puissance de 282 chevaux (en hausse par rapport à 269) et une cote de consommation moyenne de 11,4 L/100 km en ville et 8,4 L/100 km sur route, comparativement à 12,0 L/100 km et 9,2 L/100 km pour le modèle sortant.

Le design extérieur et intérieur est entièrement revu, s’inspirant toutefois nettement du Tiguan actuel lancé l’an dernier.

Cela se traduit par des lignes de carrosserie plus fluides, une calandre nettement plus petite, de nouveaux designs de jantes en alliage ainsi que des feux arrière modulaires pleine largeur.

À l’intérieur, l’Atlas adopte un grand écran central horizontal jumelé à un combiné d’instruments numérique face au conducteur.

À l’instar du Tiguan, le nouvel Atlas arbore des boiseries véritables sur le tableau de bord; toutefois, contrairement au VUS plus compact, celles-ci sont offertes de série sur toutes les déclinaisons de l’Atlas.

D’ailleurs, les acheteurs canadiens auront le choix entre trois versions de l’Atlas à sept passagers, en plus du modèle plus compact à cinq passagers, l’Atlas Cross Sport, dès son arrivée.

Le modèle d’entrée de gamme est le Comfortline, offert à partir de 56 245 $. Cette version comprend notamment des sièges en similicuir, des jantes en alliage de 18 pouces, une chaîne audio à 9 haut-parleurs, une climatisation automatique à trois zones, la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, des essuie-glaces à détecteur de pluie, deux chargeurs sans fil, un écran d’infodivertissement de 12,9 pouces, un tableau de bord numérique de 10,25 pouces, des pare-soleil aux vitres de deuxième rangée, un siège conducteur à réglage électrique en 12 directions, un siège passager à réglage manuel en 6 directions, des sièges avant chauffants et ventilés avec fonction de massage, un volant chauffant ainsi qu’un système d’éclairage d’ambiance à 10 couleurs.

En montant d’un cran, la version Highline, à partir de 63 445 $, ajoute des jantes en alliage de 20 pouces, des bandes lumineuses à l’avant et à l’arrière avec logos VW illuminés, un toit ouvrant panoramique, des lampes d’approche au sol, l’affichage tête haute, une chaîne audio haut de gamme Harman Kardon à 14 haut-parleurs, un écran d’infodivertissement de 15,0 pouces, la navigation, un système de caméras à 360 degrés, une sellerie en cuir, des sièges de deuxième rangée chauffants et ventilés, un siège conducteur à réglage électrique en 14 directions avec mémoire, un siège passager à réglage électrique en 12 directions et un système d’éclairage d’ambiance à 30 couleurs.

Enfin, la version Execline R-Line à 66 445 $ couronne la gamme en ajoutant, entre autres, des pare-chocs avant et arrière exclusifs « R-Line », des jantes en alliage de 21 pouces, l’aide au stationnement automatisée, des pédales en acier inoxydable et une sellerie en cuir Nappa.