Le Toyota Highlander 2023 commence à partir de 45 000 $ au Canada

Le nouveau moteur turbo produit moins de puissance, mais plus de couple.

Le Highlander passe au dernier système multimédia de Toyota

Propulsé par un nouveau moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,4 litres, le Toyota Highlander 2023 est arrivé. Le nouveau moteur arrive en même temps qu’une importante mise à jour pour inclure le dernier système multimédia de Toyota, avec un prix de départ au Canada de 45 650 $ ou 48 150 $ pour le modèle hybride.

Ce prix est plus élevé que celui de l’an dernier, le modèle de base LE AWD ayant gagné 900 $. Par contre, selon les normes de 2022, ce prix est pratiquement inchangé. Le modèle hybride est en hausse de 1 400 $, mais il ajoute un écran d’information de 7,0 pouces dans le tableau de bord.

L’abandon du V6 de 3,5 litres au profit d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres se traduit par une baisse de 30 chevaux à 265. Mais le couple, surtout à bas régime, est en hausse. Il grimpe de 17 % pour atteindre 309 lb-pi, ce qui, dans un multisegment, sera probablement beaucoup plus apprécié par le conducteur. Bien que Toyota n’ait pas fourni de chiffres sur la consommation de carburant pour le nouveau moteur, elle a indiqué que les émissions sont nettement améliorées, ce qui devrait permettre de réduire la consommation de carburant. Équipé d’une voiture à huit vitesses, le Highlander turbo peut toujours remorquer jusqu’à 5 000 livres.

Les modèles Highlander Hybrid conservent le quatre cylindres de 2,5 litres et deux moteurs électriques. Comme l’an dernier, ils développent 243 ch et affichent une cote de consommation combinée de 6,7 L/100 km.

Le système d’infodivertissement, qui a fait ses débuts dans le nouveau pick-up Tundra, inclut Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Il dispose d’une meilleure reconnaissance vocale qu’auparavant et est un système beaucoup plus rapide en fonctionnement.

Une dernière nouveauté est le vert cyprès sur la photo, une nouvelle couleur du Highlander pour 2023.

Le Toyota Highlander 2023 est proposé en versions LE, XLE, XSE, Limited et Platinum, avec un PDSF compris entre 45 650 $ et 55 550 $. Le Highlander hybride est proposé en versions LE, XLE, Limited et Platinum dans une fourchette de 48 150 $ à 58 050 $. La XLE Bronze revient pour 54 650 $.