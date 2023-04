Le Tesla Model Y plus abordable sera assemblé en Chine

Le Model Y de base aura une batterie au phosphate de fer-lithium.

Le multisegment est éligible aux deux niveaux d’incitatifs gouvernementaux.

Les versions de base seront assemblés en Chine.

Selon l’agence Reuters, le constructeur Tesla a déjà amorcé la production de cette version plus abordable du Model Y destinée au marché canadien à son usine chinoise. Il faut préciser que jusqu’ici, tous les véhicules Tesla d’Amérique du Nord étaient assemblés à l’usine de Freemont en Californie, tandis que le deuxième complexe de production de Tesla sera le lieu où prendre forme le pickup Cybertruck notamment.

L’usine chinoise de Tesla est actuellement l’endroit le plus rentable de la marque américaine, notamment parce qu’il s’agit de la plus grande. Tesla a déjà confirmé qu’une nouvelle variante plus abordable de son modèle le plus vendu, le multisegment Model Y, serait commercialisé au Canada.

Cette nouvelle livrée du véhicule utilitaire laisse tomber la configuration à deux moteurs au profit d’une architecture à un seul moteur logé en position arrière. Rappelons que le nouveau modèle d’entrée de gamme va se vendre 10 000 $ (en dollars canadiens) de moins que l’actuelle livrée la plus abordable du Model Y. Les premiers exemplaires de cette série assemblée en Chine devraient faire leur entrée au pays quelque part entre le mois de mai et le mois de juillet.

L’objectif de production pour l’Amérique du Nord serait de près de 9 000 unités pour ce trimestre, une aide qui aidera sans aucun doute le constructeur à augmenter ses chiffres de ventes sur son marché d’origine.

Il y a tout de même une distinction à faire entre les Model Y assemblés en Amérique du Nord et ceux qui feront le trajet à partir de la Chine. En effet, le type de batterie est différent, les Model Y assemblés en Chine qui font appel à des batteries au phosphate de fer-lithium, contrairement aux batteries 4680 plus puissantes installées sur les véhicules nord-américains.

Le nouvel utilitaire électrique devrait en principe être comparé à d’autres véhicules électriques abordables, l’autonomie de ce Model Y de base qui est estimée à 394 km. Le prix de cette nouvelle variante économique est de 59 990 $ (en dollars canadiens).

Ainsi, le Model Y de base devient éligible aux deux niveaux d’incitatifs financiers, soient ceux du gouvernement fédéral et ceux du Québec.

L’histoire ne dit pas si le trajet depuis la Chine est plus coûteux – ou plus polluant même – que l’option de faire appel à l’usine californienne pour approvisionner le territoire nord-américain avec ces livrées « abordables » du Model Y.