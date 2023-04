Tesla ajoute un Model Y plus abordable, se qualifie pour les rabais fédéraux et provinciaux

La nouvelle version est à propulsion arrière et dispose d’une plus petite batterie.

Cela lui permet d’être affichée à 10 000$ de moins que les autres Model Y, se qualifiant ainsi pour des rabais allant jusqu’à 12 000$.

L’autonomie est estimée à 394 kilomètres et les livraisons pourraient avoir lieu entre Mai et Juillet.

Après avoir réduit le prix de la plupart de ses modèles de manière substantielle depuis le début de l’année, Tesla vient d’ajouter une nouvelle version d’entrée de gamme du Model Y au Canada.

Cette nouvelle version, appelée simplement « Model Y », est équipée d’un seul moteur électrique au lieu des deux que l’on trouve dans les Model Y Long Range et Performance.

Outre le fait que ce nouveau VUS est uniquement à propulsion arrière, il en résulte une réduction de puissance qui se traduit par une accélération de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes au lieu des 5,0 secondes de la version Long Range.

Alors qu’une réduction de la puissance s’accompagne généralement d’une augmentation de l’autonomie des véhicules électriques, ce n’est pas le cas ici puisque le Model Y le plus abordable est également équipé d’une batterie plus petite qui lui confère une autonomie de 394 kilomètres, soit 137 kilomètres de moins que le modèle à double moteur.

Ces chiffres moins impressionnants pourraient toutefois en valoir le coup puisque la réduction de prix qui les accompagne est substantielle.

En effet, cette version du Model Y est proposée à 59 990 dollars au Canada, soit exactement 10 000 dollars de moins que le modèle à longue autonomie qui était auparavant le VUS Tesla le plus abordable dans le pays.

Par ailleurs, ce nouveau prix est également inférieur de 10 dollars à la limite du rabais gouvernemental pour les VUS électriques.

Cela signifie que le nouveau Model Y peut bénéficier d’une remise fédérale et provinciale allant jusqu’à 12 000 dollars, ce qui ramène son prix de départ à 47 990 dollars.

Cela pourrait nuire à la concurrence, car cela place le modèle Y au même niveau que la version d’entrée de gamme de la Ford Mustang Mach-E en termes de prix.

Plus important encore, cela signifie également que le modèle Y Longue Autonomie à double moteur, avec ses 531 kilomètres d’autonomie, bénéficie des mêmes rabais, ce qui ramène son prix effectif à 57 990 dollars.

En plus de ce nouveau prix plus bas, Tesla indique sur son site web que les Model Y à propulsion arrière commandés aujourd’hui devraient être livrés entre mai et juillet, ce qui est plus rapide que la plupart des autres constructeurs automobiles pour expédier leurs populaires véhicules électriques.