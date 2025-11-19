Le réseau de recharge Tesla s’ouvre aux véhicules électriques Stellantis en Amérique du Nord et en Asie

Stellantis ajoutera la compatibilité NACS de Tesla aux véhicules électriques Jeep et Dodge.

Les VÉ Stellantis auront accès aux Superchargeurs Tesla en Amérique du Nord à compter de 2026

L’accès sera étendu au Japon et à la Corée du Sud en 2027 pour les VÉ Stellantis compatibles

Les détails concernant les adaptateurs et la compatibilité pour les VÉ existants seront annoncés ultérieurement

Stellantis adoptera la norme de recharge nord-américaine (NACS) pour certains véhicules électriques à batterie, permettant l’accès au réseau de Superchargeurs Tesla dès 2026 pour les clients en Amérique du Nord et en 2027 pour ceux au Japon et en Corée du Sud.

Cette intégration permettra aux conducteurs de VÉ Stellantis d’utiliser plus de 28 000 Superchargeurs Tesla dans les trois marchés. L’accès en Amérique du Nord commencera avec les véhicules actuels et à venir, notamment les Jeep Wagoneer S et Dodge Charger Daytona, suivis de modèles comme le Jeep Recon 2026.

D’autres renseignements concernant la disponibilité des adaptateurs et la compatibilité technique pour les VÉ Stellantis actuellement offerts seront communiqués ultérieurement.

Le partenariat s’inscrit dans la stratégie de Stellantis — et de tous les autres constructeurs qui commercialisent des véhicules électriques à l’heure actuelle — visant à offrir davantage de flexibilité et un meilleur accès à l’infrastructure à ses clients en VÉ. En accédant au réseau de recharge rapide de Tesla, Stellantis permettra à ses clients de parcourir de plus longues distances avec moins de tracas.

Le déploiement s’appliquera à toutes les marques Stellantis présentes en Amérique du Nord, au Japon et en Corée du Sud. D’autres renseignements sur les produits et la technologie sont attendus à l’approche du lancement.