Le Ram ProMaster City 2027 débutera à 44 790 $ au Canada

Le nouveau ProMaster City arrivera au deuxième trimestre de l’année prochaine.

Les versions pour passagers et utilitaires seront toutes deux proposées en deux niveaux de finition.

Les prix varieront entre 44 790 $ et 50 790 $.

Stellantis Canada a désormais confirmé les détails de la tarification des futures fourgonnettes utilitaires et pour passagers Ram ProMaster City 2027.

En effet, nous savons maintenant que la fourgonnette utilitaire de base sera proposée à partir de 44 790 $, ce qui comprend des frais de transport et de préparation de 2 795 $.

Cela rend le ProMaster City environ 4 500 $ moins cher que le Kia PV5, qui est le seul autre fourgon utilitaire compact ou intermédiaire bientôt disponible au Canada.

Contrairement au PV5, le ProMaster City sera également offert en version pour passagers, dont le prix débutera à 48 790 $ pour le modèle d’entrée de gamme Tradesman.

Tant pour la version utilitaire que pour la version passagers, le modèle Tradesman propose des équipements tels qu’un rétroviseur intérieur numérique, un écran d’infodivertissement numérique de 10 pouces, un tableau de bord numérique de 10 pouces, des commandes audio au volant, des capteurs d’aide au stationnement arrière, diverses technologies d’aide à la conduite ainsi que des sièges avant chauffants.

Affichée à partir de 46 790 $ pour le modèle utilitaire et de 50 790 $ pour la variante pour passagers, la version SLT ajoute des phares antibrouillard, des pare-chocs avant et arrière de couleur carrosserie, des capteurs de stationnement avant, un chargeur de téléphone sans fil, un volant chauffant et des roues en alliage de 17 pouces.

Tous les modèles sont propulsés par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,6 L qui transmet 166 chevaux et 221 lb-pi de couple aux roues avant par l’entremise d’une boîte automatique à huit rapports.

Ce groupe motopropulseur confère au ProMaster City une charge utile maximale de 907 kg (2 000 livres), ce qui équivaut à la capacité de remorquage de la fourgonnette.

Fait sans doute plus important pour les acheteurs potentiels du modèle utilitaire, le ProMaster City peut accueillir des panneaux de matériaux de 4 pi x 8 pi ainsi que deux palettes de dimensions standard placées l’une derrière l’autre.

De plus, le gabarit extérieur compact du ProMaster City lui permet de demeurer très maniable dans les rues étroites des centres-villes et lui donne accès aux garages souterrains ainsi qu’aux parcs de stationnement étagés.

Les acheteurs pourront choisir entre trois configurations de glaces et de panneaux latéraux selon ce qui convient le mieux à leurs besoins.

Les livraisons canadiennes des fourgonnettes utilitaires et pour passagers Ram ProMaster City 2027 débuteront au deuxième trimestre de l’année prochaine.