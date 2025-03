Honda transfère la production de la Civic dans l’Indiana en raison des droits de douane américains

Honda déplace la production de la Civic de nouvelle génération aux États-Unis, évitant ainsi le Mexique

Honda va fabriquer la Civic de nouvelle génération dans l’Indiana plutôt qu’au Mexique afin d’éviter les droits de douane américains, selon certaines sources.

La production devrait commencer en mai 2028, alors qu’elle était initialement prévue pour novembre 2027.

Honda prévoit de produire environ 210 000 Civic par an dans l’Indiana.

Honda a décidé de produire sa Civic hybride de nouvelle génération dans l’Indiana plutôt qu’au Mexique afin d’éviter d’éventuels droits de douane américains, selon trois personnes au fait du dossier. Cette décision intervient alors que les constructeurs automobiles s’adaptent aux droits de douane de 25 % récemment imposés sur les produits importés du Mexique et du Canada dans le cadre des changements apportés à la politique commerciale des États-Unis.

Initialement, Honda avait prévu de fabriquer la nouvelle Civic à Guanajuato, au Mexique, à partir de novembre 2027. Toutefois, la hausse des coûts et les droits de douane ont entraîné un changement de stratégie, la production devant désormais débuter dans l’Indiana en mai 2028. L’entreprise prévoit de produire environ 210 000 Civic par an dans l’usine de l’Indiana.

Un porte-parole de Honda a refusé de commenter les changements de production, mais a déclaré que l’entreprise évaluait en permanence les stratégies de production et d’allocation au niveau mondial en fonction des conditions du marché.

La décision de Honda est le résultat direct de l’impact plus large des droits de douane américains sur les constructeurs automobiles. Le Mexique est depuis longtemps une plaque tournante de la fabrication à moindre coût, Honda exportant environ 80 % de ses véhicules fabriqués au Mexique vers les États-Unis. L’entreprise importe également environ 40 % des véhicules qu’elle vend aux États-Unis en provenance du Mexique et du Canada.

En novembre, Shinji Aoyama, directeur de l’exploitation de Honda, a averti que des droits de douane permanents sur les véhicules importés pourraient contraindre l’entreprise à déplacer sa production. En outre, maintenant que le Mexique et le Canada imposent des droits de douane en guise de représailles, Honda pourrait être confronté à de nouvelles augmentations de coûts, étant donné qu’il exporte chaque année environ 60 000 voitures fabriquées aux États-Unis vers ces marchés.

La Civic est l’un des modèles les plus vendus par Honda aux États-Unis. En 2023, la société a vendu plus de 240 000 Civic, y compris des versions à essence et hybrides, ce qui en fait le deuxième véhicule le plus vendu aux États-Unis après le CR-V et la voiture la plus vendue au Canada. Les ventes de Civic ont augmenté de 21 % d’une année sur l’autre en 2023, reflétant la forte demande des consommateurs.

La réorientation de la production de Honda est l’une des premières mesures importantes prises par un constructeur automobile japonais en réponse aux changements de la politique commerciale des États-Unis.