Le prochain Wrangler sera électrique… et plus performant

Le prochain Wrangler sera électrique.

L’échelle Trail Rated va passer à 12.

D’autres VÉ sont en route pour l’Amérique du Nord.

L’électrification complète de la gamme Jeep est inévitable. Déjà, du côté européen, le Jeep Avenger va lancer l’offensive de la marque américaine du côté purement électrique, mais d’autres modèles suivront. On sait déjà que le multisegment Wagoneer S va se joindre à l’alignement pour les consommateurs intéressés à ce genre de véhicule, tandis que le Jeep Recon saura satisfaire ceux et celles qui en veulent un peu plus au niveau de la robustesse.

Mais qu’en est-il du Wrangler? L’icône de la division réputée pour ses véhicules tout terrain est également à un avenir tout électrique, quoique celui-ci devra attendre encore quelques années.

En entrevue avec le site britannique AutoExpress, le grand patron de Jeep, Christian Meunier, a reconfirmé que le prochaine Jeep Wrangler s’alimenterait en électrons, mais qu’il serait en prime plus performant que le modèle actuel.

Selon le principal intéressé, la marque Jeep va continuer d’utiliser l’appellation Trail Rated, l’écusson qui est apposé sur les flancs d’un véhicule de la marque seulement lorsqu’il est suffisamment équipé pour faire face aux conditions plus corsées d’un chemin hors route. Jeep se base sur cinq aspects du véhicule pour déterminer si le véhicule mérite ou non sa distinction : traction, franchissement de cours d’eau, manœuvrabilité, articulation des roues et garde au sol.

Il a aussi ajouté que pour le moment, l’échelle Trail Rated s’étendait jusqu’à 10, le Wrangler Rubicon à deux portes qui était le seul à pouvoir se targuer d’offrir le niveau 10. En effet, M. Meunier a ajouté que le Wrangler Rubicon à quatre portières se situait à 9 sur l’échelle de la marque.

Mais le chef des opérations de Jeep a l’intention de faire passer ce niveau à 12 lors de la refonte du modèle le plus emblématique de la marque, et ce, malgré le fait que le véhicule sera entièrement électrique. Jeep a l’intention de convaincre les inconditionnels du modèle que la propulsion électrique est un avantage lorsque le véhicule doit franchir des obstacles plus complexes.

Il est permis de se demander ce qui adviendra du Jeep Recon, surtout avec un Wrangler plus performant que jamais, mais à ce chapitre, la tête dirigeante a ajouté que le modèle Recon aurait plutôt une capacité de 6 sur l’échelle, contre 12 pour le futur Wrangler. De plus, le Recon va repose sur la plateforme électrique STLA Medium, tandis que le Wrangler sera plutôt basé sur la plateforme STLA Large.

En revanche, les mordus du Jeep Wrangler actuel peuvent dormir tranquilles, car il y a fort à parier que les ventes du modèle équipée d’une mécanique thermique se poursuivront pendant un bon moment encore.