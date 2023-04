Voici la nouvelle Jeep Wrangler 2024

Préparez-vous à partir à l’assaut des sentiers avec le tout nouveau membre de la famille Jeep, la Jeep Wrangler 2024. Ce tout-terrain a été conçu dans un esprit d’aventure et est doté de toutes les caractéristiques les plus récentes pour faire de votre prochaine excursion tout-terrain un succès. Des capacités améliorées des modèles Rubicon à l’intérieur raffiné et à la technologie, examinons de plus près tout ce que cette voiture a à offrir.

« La Jeep Wrangler est l’archétype du héros d’aventure, incarnant l’esprit et l’âme de la marque Jeep », a déclaré Christian Meunier, PDG de la marque Jeep. « Depuis son lancement, nous avons vendu près de 5 millions de Wranglers dans le monde entier, établissant de nouveaux niveaux de capacités 4×4 à chaque nouvelle génération. Aujourd’hui, nous plaçons la barre encore plus haut en combinant le Wrangler le plus performant à ce jour avec davantage de technologie, de confort et de sécurité. Il s’agit d’une combinaison sans compromis, renforcée par la liberté de choisir parmi quatre groupes motopropulseurs différents, y compris notre 4xe électrifié, qui est le VEHR le plus vendu en Amérique ».

Modernisation du style du Wrangler

La nouvelle Jeep Wrangler 2024 a été actualisée avec un design esthétique plus sculptural tout en restant fidèle à ses caractéristiques distinctives et reconnaissables. La calandre à sept fentes, désormais dotée de fentes noires texturées, de cadres métalliques gris neutre et d’entourages couleur carrosserie, améliore les performances de refroidissement et permet l’installation d’un treuil Warn installé en usine sur les modèles Rubicon. Enfin, une nouvelle antenne est intégrée au pare-brise avant, ce qui élimine tout risque d’accrochage avec des branches ou des arbres sur les pistes.

Une gamme polyvalente de tailles de roues (17″ – 20″), des modèles de roues compatibles avec le verrouillage des talons pour les ensembles Xtreme 35 et des tailles de pneus entre 32″ et 35″ sont disponibles pour la personnalisation. La personnalisation est également possible grâce à plusieurs options de liberté en plein air, notamment un toit souple de série, deux choix de toit rigide (noir/couleur de la carrosserie), le toit électrique Sky One-Touch, le Sunrider pour les toits rigides et le groupe de portes doubles avec demi-porte.

Enfin, 10 couleurs attrayantes sont proposées : Anvil (NOUVEAU), Earl, Firecracker Red, Granite Crystal, Silver Zynith, High Velocity, Hydro Blue Sarge Bright White et Black.

Intérieur et technologie raffinés

La toute nouvelle Jeep Wrangler dispose d’un intérieur raffiné doté d’une gamme d’équipements et de technologies haut de gamme. La console centrale, le tableau de bord et les supports AMPS ont été redessinés pour donner au Wrangler un aspect et une sensation modernes, tandis que la reconnaissance vocale mains libres est désormais de série sur tous les modèles.

En outre, la Wrangler propose l’écran le plus avancé jamais proposé sur une Jeep Wrangler — Uconnect 5. Ce système est cinq fois plus rapide que la génération précédente et utilise un système d’exploitation Android avec des mises à jour OTA pour une plus grande flexibilité et une évolution continue du contenu, des fonctionnalités et des services. Le système est accessible via un nouvel écran tactile de 12,3 pouces de série, ce qui vous permet de rester connecté lors de vos déplacements.

L’intérieur a été raffiné et propose des équipements tels que les sièges avant à 12 réglages électriques en option, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la navigation, et bien plus encore en fonction de la finition et des options sélectionnées.

Une capacité redéfinie

Le nouveau Wrangler Rubicon offre plus de capacités que jamais avec un treuil Warn de 8 000 lb en option, un rapport de marche de 100:1 et un nouvel essieu arrière rigide Dana 44 HD Full Float qui permet aux clients d’augmenter la taille de leurs pneus sans effort. Il aide également à affronter les terrains difficiles grâce à sa solidité et à sa durabilité. Et maintenant, vous pouvez remorquer jusqu’à 5 000 livres, ce qui vous permet d’emporter en toute confiance tout votre matériel lors de votre prochaine excursion hors des sentiers battus.

Puissance et 4×4

La nouvelle Jeep Wrangler 2024 propose plus de combinaisons de groupes motopropulseurs que n’importe laquelle de ses concurrentes. Elle offre une gamme diversifiée qui donne aux clients la liberté de choisir le moteur qui convient le mieux à leur style de vie. De l’hybride rechargeable 4xe avec une cote MPGe de 49 et 375 chevaux/470 lb.-ft. de couple au V8 Rubicon 392 qui produit 470 chevaux/470 lb.-ft. de couple, il y en a pour tous les goûts. Tous les modèles 4xe sont équipés d’une boîte de vitesses automatique à 8 rapports, tandis que les moteurs à essence de 2,0 et le V6 de 3,6 litres sont proposés avec des boîtes manuelles à 6 rapports et des boîtes automatiques à 8 rapports.

Le nouveau Wrangler est conçu pour affronter tous les terrains avec des capacités tout-terrain imbattables. Il propose quatre systèmes 4×4 avancés : la boîte de transfert à temps partiel Command-Trac, la boîte de transfert à temps partiel Rock-Trac, la boîte de transfert à temps plein Rock-Trac et la boîte de transfert à temps plein Selec-Trac. Chaque système offre une traction, une stabilité et une puissance exceptionnelles, ce qui vous permet de vivre une expérience tout-terrain passionnante sans faille.

Nouvelles versions :

Les tout nouveaux Wrangler Sport S 4xe et Wrangler Rubicon X viennent compléter le véhicule tout-terrain le plus populaire d’Amérique.

Modèle Sport S 4xe

Débordant de puissance, le Sport S 4xe est équipé du groupe motopropulseur rechargeable primé de 375 chevaux et 470 lb-pi de couple, qui offre une autonomie de 21 miles en mode tout électrique et une consommation de 49 MPGe. Le Sport S 4xe est équipé d’un régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt, d’un avertisseur de collision avant, de rideaux gonflables latéraux, d’un télédéverrouillage, d’une capote haut de gamme, de jantes en aluminium de 20 pouces et d’un pare-brise en verre Gorilla.

Modèle Rubicon X

Pour les amateurs de tout-terrain, le modèle Rubicon X rehausse encore la marque Wrangler en proposant de série des pneus de 35 pouces, une caméra tout-terrain intégrée et des pare-chocs en acier pour une protection accrue contre les obstacles inattendus sur votre route, mais ce n’est pas tout.

Il peut être propulsé par un puissant groupe motopropulseur à essence ou 4xe. À l’intérieur, il est équipé d’un écran tactile numérique de 12,3 pouces avec navigation, de sièges avant à 12 réglages électriques, d’un système audio Alpine haut de gamme à neuf haut-parleurs et d’une sellerie en cuir Nappa. À l’extérieur, le véhicule est équipé d’une boîte de transfert Rock-Trac à prise permanente, d’un toit rigide couleur carrosserie et d’élargisseurs d’ailes couleur carrosserie, ce qui lui confère une capacité et un style impressionnants.

Quel que soit le type d’aventurier que vous êtes, la Jeep Wrangler 2024 vous comblera. Avec ses capacités améliorées, son design intérieur raffiné, ses offres technologiques, son prix d’entrée plus bas pour les amateurs de VEHR sur les modèles Sport S 4xe, ainsi que sur les modèles Rubicon X surélevés, la nouvelle Jeep Wrangler 2024 sera plus populaire que jamais.