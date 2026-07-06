Le premier VUS électrique de Bentley va prendre le nom Torcal

Le 23 septembre prochain, à Londres, en Angleterre, Bentley va officiellement présenter son premier VUS entièrement électrique. Depuis que l’on sait que la compagnie prépare ce type de modèle, les spéculations fusent de toutes parts quant au nom qu’il va adopter. La compagnie a mis fin au suspense aujourd’hui, en confirmant que son nouveau venu portera le nom de Torcal.

Le Torcal sera plus compact que le Bentayga

Aucune déclinaison à essence n’est envisagée pour ce modèle

Le modèle partagerait certains éléments avec le futur Porsche Cayenne électrique

Cette appellation s’inscrit dans la tradition de la maison, qui consiste à se tourner vers des appellations de paysages spectaculaires pour nommer ses modèles. Ce fut le cas pour le Bentayga, le Bacalar et le Batur.

Un nom tiré du paysage espagnol

L’appellation Torcal fait référence au parc naturel El Torcal d’Antequera, situé en Andalousie, un site reconnu pour ses formations rocheuses calcaires façonnées au fil de millions d’années. Fait intéressant, le mot serait également apparenté au terme latin « torquere », qui signifie « tordre » et est à l’origine du mot couple, un beau clin d’œil pour un véhicule mû par l’électricité.

Une architecture partagée avec Porsche

Bentley faisant partie du groupe Volkswagen, il serait étonnant de découvrir que le Torcal a été conçu entièrement de A à Z, en interne. Tout porte à croire que le modèle partagera une partie de son architecture avec le Cayenne électrique de Porsche, tout en offrant un niveau de raffinement supérieur pour justifier son prix.

Le modèle de Porsche propose jusqu’à 1140 chevaux et un couple de 1107 livres-pied, des chiffres qui donnent une bonne idée du potentiel du futur VUS de Crewe.

Il faudra patienter, car Bentley n’a toujours pas dévoilé la fiche technique complète de son véhicule. Chose certaine, l’entreprise croit fermement en son coup ; selon Mike Rocco, qui dirige la division nord-américaine de la marque, 80 % des consommateurs potentiels qui ont pu apercevoir le véhicule lors de présentations privées tenues à Miami et à Los Angeles ont indiqué souhaiter l’acheter.

Le Torcal viendra s’ajouter à la gamme actuelle plutôt que de remplacer un modèle existant, ce qui permettra à Bentley de continuer à offrir des versions à essence et hybrides rechargeables aux acheteurs qui ne sont pas encore prêts à faire le saut vers l’électrique.

Soyez certains de suivre nos activités le 23 septembre prochain afin de tout savoir sur celui qui a désormais un nom : le Bentley Torcal.