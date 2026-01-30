Du grand tourisme aux sentiers hors route : Bentley lance la Continental GT S et le concept Bentayga X

La performance hybride et les capacités hors route chargées de luxe définissent les plus récentes révélations de Bentley

Les modèles Continental GT S font leurs débuts avec un système hybride de 680 PS et des améliorations de châssis issues de la GT Speed

Le concept Bentayga X met en lumière une évolution hors route avec une suspension rehaussée et une voie élargie

Bentley souligne le lancement mondial des modèles GT S et dévoile un nouveau partenariat de marque au FAT Ice Race

Bentley Motors a dévoilé deux véhicules situés à des extrémités opposées du spectre lors du FAT Ice Race 2026 à Zell am See, en Autriche : les nouvelles Continental GT S et GTC S, ainsi que le concept Bentayga X. Ces premières s’inscrivent dans le cadre d’un nouveau partenariat pluriannuel avec FAT international, dans lequel Bentley met en valeur à la fois le grand tourisme haute performance et les capacités hors route à travers l’ensemble de sa gamme.

La nouvelle Continental GT S et sa version décapotable, la GTC S, représentent à ce jour les variantes siglées S les plus puissantes de la gamme Bentley. Elles sont animées par un système hybride haute performance développant 671 ch et 686 lb-pi de couple, soit une augmentation de 128 ch et de 118 lb-pi par rapport à la précédente génération S. Capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 306 km/h, ce groupe motopropulseur hybride surpasse l’ancien moteur W12 de la Speed tant en matière de performances que d’efficacité. L’autonomie en mode entièrement électrique est estimée jusqu’à 68 km selon l’EPA.

Les véhicules partagent la technologie de châssis de la Continental GT Speed, intégrant le Bentley Performance Active Chassis. Celui-ci comprend la direction arrière, un différentiel à glissement limité électronique, la vectorisation du couple, des amortisseurs à double valve et un système actif de contrôle du roulis alimenté par un circuit de 48 volts. Le système ESC propose une gestion variable de la traction, allant d’un soutien complet de la stabilité à un désengagement total pour une expérience de conduite orientée piste — et sourires compris.

Sur le plan visuel, les modèles GT S adoptent une esthétique résolument sportive grâce à la spécification Blackline de Bentley. Des éléments extérieurs noir lustré, des phares matriciels à DEL teintés foncés et des roues de 22 pouces à dix branches de série soulignent le caractère performant du modèle. L’habitacle se distingue par une configuration bicolore exclusive au modèle, des insertions en microfibre Dinamica, des motifs de sièges matelassés et un placage Piano Black. Les finitions offertes en option comprennent des garnitures en fibre de carbone et une sellerie entièrement en cuir.

Aux côtés des grands routiers, Bentley a également présenté le concept Bentayga X. Basé sur le Bentayga Speed, ce concept explore une variante du VUS de luxe davantage axée sur le hors route. Il conserve le V8 biturbo de 4,0 litres développant 641 ch, mais bénéficie d’une hauteur de caisse augmentée de 55 mm, d’une voie élargie de 120 mm et de magnifiques roues forgées blanches de 22 pouces chaussées de pneus hors route à flancs hauts.

Les améliorations hors route supplémentaires comprennent des élargisseurs d’ailes de 40 mm, un espace de rangement monté sur le toit, quatre projecteurs de toit et un échappement sport en titane signé Akrapovic. Ces modifications permettent une profondeur de gué dépassant 550 mm et une garde au sol frôlant les 310 mm.

Le FAT Ice Race a servi de scène à ces deux premières mondiales. Bentley y a également exposé plusieurs modèles de sa gamme actuelle et de son héritage, dont le Bentayga Speed et un exemplaire de la Speed Six Continuation Series.