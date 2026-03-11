Le Polestar 5 vise une transparence carbone inédite dans l’industrie automobile

Avec la publication complète de l’empreinte carbone de la Polestar 5, la marque suédoise pousse encore plus loin la transparence environnementale et montre comment les matériaux recyclés et l’électricité renouvelable peuvent réduire significativement l’impact climatique d’un véhicule électrique.

L’empreinte carbone de la Polestar 5 est évaluée à 23,8 tonnes de CO₂.

L’utilisation d’aluminium recyclé et produit avec de l’électricité renouvelable permet d’éviter environ 14 tonnes de CO₂ par véhicule.

Polestar demeure le seul constructeur à publier l’empreinte carbone complète de tous ses modèles.

Une transparence climatique qui devient la norme chez Polestar

Polestar poursuit sa stratégie visant à accroître la transparence environnementale dans l’industrie automobile. Depuis 2020, le constructeur publie des analyses complètes du cycle de vie (LCA) pour chacun de ses modèles afin d’illustrer l’impact climatique réel de ses véhicules. Cette démarche couvre désormais l’ensemble de sa gamme, incluant la nouvelle Polestar 5, une grande berline GT électrique à quatre portes destinée à se battre contre la Porsche Taycan.

Cette analyse détaille les émissions générées depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la sortie d’usine et la livraison au client, un indicateur connu sous le nom de « cradle-to-gate ». Dans le cas de la Polestar 5, cette empreinte carbone atteint 23,8 tonnes de CO₂e.

En rendant ces données publiques, Polestar souhaite non seulement informer les consommateurs, mais aussi encourager l’ensemble de l’industrie à mieux comprendre l’origine des émissions liées à la fabrication d’un véhicule.

L’aluminium, un levier majeur de réduction des émissions

La production d’aluminium est traditionnellement l’un des processus les plus énergivores dans la fabrication automobile. Pour réduire cet impact, Polestar a profondément revu l’approvisionnement de ce matériau pour la Polestar 5.

Ainsi, 13 % de l’aluminium utilisé est recyclé, tandis que 83 % provient de fonderies alimentées par de l’électricité renouvelable. Cette stratégie permet d’éviter plus de 14 tonnes de CO₂e par véhicule par rapport à une production utilisant de l’aluminium conventionnel.

Selon Fredrika Klarén, responsable du développement durable chez Polestar :

« On ne peut pas réduire ce que l’on ne mesure pas. Rendre visible l’empreinte carbone d’une voiture permet à l’industrie de mieux cibler les sources d’émissions, particulièrement celles liées aux matériaux et aux procédés de fabrication. Cette transparence est essentielle si l’on veut accélérer l’adoption de matériaux à faible empreinte carbone, d’énergies renouvelables et de solutions circulaires afin de réduire l’impact climatique des véhicules. »

Une production alimentée par de l’énergie renouvelable

L’électricité renouvelable joue également un rôle déterminant dans la réduction de l’empreinte carbone. Les installations responsables de l’assemblage de la Polestar 5, tout comme celles produisant les modules de batterie et certains matériaux essentiels à leur fabrication, fonctionnent avec de l’énergie renouvelable.

Cette approche permet de diminuer considérablement les émissions associées à la production du véhicule et de ses composantes électriques.

Des matériaux innovants pour un habitacle plus durable

La Polestar 5 ne se contente pas d’optimiser ses procédés industriels. L’empreinte environnementale du véhicule est aussi réduite grâce à l’utilisation de matériaux innovants à l’intérieur de l’habitacle.

Parmi eux, on retrouve des composites de fibres naturelles développés avec la société Bcomp. Leur technologie ampliTex, basée sur le lin, constitue une alternative biosourcée à la fibre de carbone, utilisant 50 % moins de matières fossiles tout en pouvant être jusqu’à 40 % plus légère que certains composites plastiques conventionnels.

D’autres matériaux recyclés sont également intégrés, notamment des tapis en Econyl fabriqués à partir de filets de pêche récupérés, ainsi que des textiles composés de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé.

La conception circulaire s’étend même au compartiment de rangement avant. Celui-ci utilise une structure en PET monomatériaux, combinant une couche isolante recyclée et une surface en PET recyclé afin de faciliter le recyclage du composant en fin de vie.

Les clients qui souhaitent un habitacle en cuir peuvent également opter pour un cuir Nappa Bridge of Weir, sans chrome et provenant d’un sous-produit naturel de l’industrie alimentaire, avec des normes élevées de bien-être animal.

Performance et durabilité peuvent coexister

Malgré son approche axée sur la réduction des émissions et l’utilisation de matériaux durables, la Polestar 5 reste une voiture de performance. La berline GT électrique développe jusqu’à 650 kW (884 chevaux) et 664 lb-pi de couple. Son autonomie peut atteindre environ 575 km selon le cycle EPA.

Grâce à son architecture électrique 800 volts et à une capacité de recharge rapide jusqu’à 350 kW, il est possible de passer de 10 à 80 % de batterie en environ 22 minutes.

Avec cette nouvelle publication détaillée de son empreinte carbone, Polestar cherche à démontrer qu’un véhicule électrique peut conjuguer transparence environnementale, innovation industrielle et hautes performances, tout en encourageant l’ensemble du secteur automobile à suivre une voie similaire.